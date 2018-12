Abascal anuncia que Vox irá en solitario a las europeas: "No somos de Le Pen"

Vox se presentará en solitario a las elecciones europeas del 26 de mayo. Así lo afirma Santiago Abascal en esRadio donde deja muy claro que "nosotros no somos ni de Marine Le Pen ni de Orban", en contra de lo que algunos aseguran. Nada desvelarán sobre sus futuros socios europeos. "El día 27 de mayo decidiremos con quién estamos, no vamos a ocultar a nadie con quién vamos ni con quiénes vamos a estar, eso sí, nunca en el grupo del PP".

Sus concomitancias con Marine Le Pen las resume en dos puntos: "Nosotros no somos el Frente Nacional, podemos compartir su política migratoria y su defensa de la indentidad nacional; nosotros no creemos en la Europa federal que difumina las fronteras, somos defensores de la Europa del tratado de Niza". Hay muchas opciones para estar en el Parlamento europeo, asegura el presidente de Vox. "Podemos estar en un grupo no adscrito, podemos integrarnos en algún otro e incluso podemos ir por libre, depende de los resultados, pero eso no lo decidiremos hasta que se hayan celebrado las elecciones"