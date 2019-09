El PSOE rechaza un gobierno de coalición con Podemos porque afectaría a la estabilidad del país

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el Gobierno no está "en condiciones de asumir cualquier presión que ponga en cuestión la estabilidad del país", en alusión a las peticiones de Unidas Podemos para respaldar el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, ha afirmado que el rechazo de Pablo Iglesias a un Gobierno de Pedro Sánchez se debe a que se está jugando "la supervivencia política". "Cuando uno está en esa situación de debilidad es difícil tomar una decisión muy comprometida", ha añadido.

Estas declaraciones llegan solo unos minutos después de que desde la formación morada hayan dado un portazo al intento de Sánchez de lograr un acuerdo que se limite únicamente a la base programática.

La portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha reiterado que su partido solo se sentará con los socialistas si es para hablar de "un gobierno integral", de coalición entre el PSOE y Podemos. No obstante, Ábalos ha confirmado que a lo largo de esta semana habrá contactos con los equipos negociadores de los distintos partidos, incluidos la formación morada.

Así, mientras se celebra la Ejecutiva Federal del PSOE en la que Sánchez presenta su última propuesta con 300 medidas, Ábalos ha insistido en que estas plasman sus "propósitos de contribuir a la estabilidad del país y trabajar en clave de responsabilidad".

Además, el secretario de Organización de la formación ha asegurado que "el partido que ganó las elecciones tiene la responsabilidad de llevarlo a cabo, pero no exime al resto". "La derecha no ha asumido los resultados electorales y ha optado por el bloqueo", ha añadido.

Ábalos, a Podemos: "No deben entrar en la estrategia de bloqueo de la derecha, no responden a intereses similares"

Sin embargo, el ministro de Fomento en funciones también ha lanzado un dardo a los de Iglesias. Ha espetado que desde "el lado de los progresistas", deben anteponer "la propuesta política a otras consideraciones de poder".

Así, Ábalos insta a Podemos a que aunque discrepen en cómo se distribuye el poder, "es más importante la política". "No deben entrar en la estrategia de bloqueo de la derecha, no responden a intereses similares, no deben coincidir en la misma operación", ha dicho.

"Superar el enfrentamiento personal"

Ábalos ya había afirmado que el objetivo de la propuesta que presentará este martes el PSOE en un acto público es enfocar el debate en las políticas que el Gobierno debe llevar a cabo. Se debe "superar así el enfrentamiento personal" en el que está instalada la política española, ha dicho el ministro en funciones.

El socialista había indicado, además, que de lo que se trata con este nuevo documento es de "empezar a hablar de políticas", algo que asegura intentaron antes de la investidura fallida de julio, pero que entonces no pudo ser porque la prioridad fue la forma de gobierno y no los contenidos.

Los socialistas se mantienen en su rechazo a la coalición con el partido de Pablo Iglesias. Este mismo lunes, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha señalado que no pueden conformar "cualquier gobierno". "No merece la pena cualquier gobierno que no va a funcionar", ha dicho.

Además, ha indicado que la única vía para evitar la repetición de las elecciones es que Unidas Podemos dé su visto bueno al acuerdo programático presentado por el PSOE.

"La izquierda minoritaria"

Calvo ha lamentado que los morados, "la izquierda minoritaria", esté en una posición de imponer numerosas condiciones a la izquierda mayoritaria del PSOE, que es la que ganó las pasadas elecciones del 28 de abril.