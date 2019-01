Ábalos enfría la operación contra Susana Díaz: "Nosotros no tutelamos nada"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dio hoy un giro de 180 grados respecto a la tentativa inicial de la Dirección socialista de descabalgar a Susana Díaz al frente de la federación andaluza, al asegurar que "nosotros no tutelamos nada".

En la rueda de prensa posterior a la primera reunión de la Ejecutiva Federal, donde se ha aprobado una campaña para poner en valor los siete meses de gobierno de Pedro Sánchez, Ábalos ha insistido, frente a las insinuaciones que él mismo hizo al día siguiente de las elecciones del 2 de diciembre, que Ferraz no va a poner un secretario general en el PSOE-A.

"En este partido deciden los militantes"; "nosotros no abrimos sucursales", ironizó el número tres del partido en alusión a la posibilidad de poner un líder sanchista que no esté continuamente enfrentado al equipo que lidera el presidente del Gobierno. Eso sí, la Dirección Federal "no renuncia a ejercer su responsabilidad" en su momento.

El PSOE es un partido que tiene los mecanismos sucesorios "muy bien previstos" y será la federación andaluza, particularmente su militancia, la que elija al sucesor o sucesora de Díaz, si es que ella da un paso a un lado que, por el momento, ha dicho que no lo va a hacer porque ella ha ganado las elecciones.

El Gobierno y el PSOE "no contempla" otra posibilidad que la aprobación de los Presupuestos por parte de los independentistas catalanes

En relación a los Presupuestos, ha dicho que el Consejo de Ministros va a aprobar este viernes el proyecto de ley porque "no contemplamos ninguna otra posibilidad" que su aprobación en las Cortes, lo cual incluye el apoyo de los independentistas catalanes del PdeCat y ERC, que insisten en el no.

"No es optimismo es la voluntad; es que vamos a presentar un buen proyecto de presupuestos", explicó, que va a ir acompañado de una explicación con la campaña que van a desarrollar el Gobierno y el PSOE para explicar las inversiones territoriales en el conjunto del país.