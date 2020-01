Ábalos reconoce ahora que estuvo en el aeropuerto, pero para recibir al ministro de Turismo

El ministro de Transportes y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, ha reconocido este jueves que acudió al aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez a recibir al ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, como ha adelantado Vozpópuli, y ha explicado que con él viajaba la vicepresidenta del país caribeño y mano derecha de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Según publica el diario El País tras la información desvelada por Vozpópuli acerca de la reunión entre Ábalos y Rodríguez en el avión, que se produjo en la madrugada del lunes, Ábalos asegura que no mantuvo ningún contacto con la vicepresidenta venezolana y su objetivo al desplazarse al aeropuerto no era reunirse con ella.

El titular de Transportes español, que negó a media tarde del jueves a Vozpópuli haber acudido al aeropuerto para verse con Delcy Rodríguez, matiza ahora su versión y explica que sí vio a los dos dirigentes chavistas porque volaban en la misma aeronave.

Delcy Rodríguez tiene vetada su entrada en territorio español, ya que es una de las 25 personas del régimen de Nicolás Maduro a las que la Unión Europea ha sancionado en tres tandas en los últimos años con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar al espacio Schengen.

Ábalos resta importancia a los encuentros

Además, durante un discurso pronunciado en la inauguración de la sede del PSOE Córdoba Norte este jueves y recogido por Europa Press, el secretario de Organización socialista no ha confirmado ni negado que se hayan producido estos encuentros, aunque ha ironizado con la falta de relevancia de este tema.

"No me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nadie por la subida del salario mínimo, no me pregunta nadie por los problemas de la gente pero sí por si me reúno con uno de Venezuela o no", ha lamentado.

En cualquier caso, ha restado importancia a este tema a pesar de que PP, Ciudadanos y Vox ya han adelantado que pedirán su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que explique estos encuentros. "Todo importantísimo, temas fudamentales", ha zanjado Ábalos en tono irónico.