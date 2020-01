José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha estallado al ser preguntado por sus reuniones secretas con la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, y con Félix Plasencia, ministro de Transportes de Venezuela. "Ya he contestado, me reuní con el ministro de Turismo", responde al periodista en un acto del PSOE celebrado en Córdoba este jueves. "¿Sabe cuántas veces me he reunido con la oposición venezolana? Como una docena de veces".