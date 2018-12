Ábalos insta a Díaz a dimitir como líder del PSOE-A si no consigue la investidura

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lanzó hoy dos avisos a navegantes. Uno a Susana Díaz, tendra que dimitir de sus cargos en el PSOE-A tras la debacle electoral si no consigue ser reelegida presidenta de la Junta de Anedalucía; y otro a Ciudadanos y a su candidato, Juan Marín: el partido que ha ganado las elecciones, el PSOE, quiere "liderar" el próximo Gobierno de la Junta.

"Que la tercera formación política (Ciudadanos) pueda, simplemente para evitar un coqueteo con la ultraderecha, intentar gobernar no parece muy sensato", recalcó. No puede ser que Albert Rivera y los suyos, siendo primeros en Cataluña, no hayan querido formar gobierno, y en Andalucía siendo tercera si. No parece muy coherente, insistió.

El PSOE, recordó el dirigente socialista, se abstuvo en diciembre de 2016 para que Mariano Rajoy gobernara y no se está viendo "esa generosidad" en estas primeras horas en las reacciones tanto del PP, que "está muy cómodo" dejándole la agenda a Vox, y Ciudadanos por llegar al poder a toda costa.

Ferraz avisa que se va a "implicar" en la "reflexión" del PSOE-A tras la derrota y pide a Díaz "generosidad" o habrá una gestora en esa federación

En una rueda de prensa tras la reunión que ha celebrado en la sede de Ferraz la Permanente del Comité Electoral, y a la espera de la cita que ha convocado mañana, martes, Pedro Sánchez a la Ejecutiva, el número tres de los socialistas ha avisado a la secretaria general de los socialistas andaluces que "nuestro papel como dirigentes siempre está subordinado" a los resultados electorales y hay que actuar con la "máxima generosidad" y "a disposición de lo que diga la organización".

En un claro llamamiento a que dimita tras el proceso de "reflexión" que ha abierto el PSOE-A después de domingo aciago, ha señalado que Ferraz cuenta con el apoyo de todo el partido para "las decisiones que pueda tomar esta dirección federal", en alusión a la posible constitución de una gestora en la principal federación socialista si Díaz planta cara a Pedro Sánchez.

El problema es que ni Díaz ni la dirección del socialismo andaluza parecen por la labor. El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha sostenido este lunes que la candidata está "totalmente legitimada" para seguir al frente del partido y ha asegurado que su liderazgo es "indiscutible" como secretaria general. En una entrevista en RNE, Cornejo ha negado que en el mal resultado del PSOE haya influido la decisión de la presidenta de adelantar tres meses las elecciones, aunque ha admitido: "Algo no hemos hecho bien para que no haya habido esa participación que esperábamos".