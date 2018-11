Ábalos responde a Rivera: más "imágenes positivas" y no "crispación" como en Alsasua

El Gobierno y el PSOE consideran que Ciudadanos, PP y Vox están intentando generar un "clima artificial" de "crispación" para forzar un adelanto de las elecciones generales al cual no va a ceder Pedro Sánchez, que piensa "agotar la legislatura".

"Les da algo si las convocamos" porque perderían por goleada, ha ironizado el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha restado importancia a la rotundidad con la que dirigentes del PDCat y ERC han dado por finiquitada la negociación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

"Vamos a ver", ha señalado Ábalos, porque en caliente se dicen muchas cosas; "se dice una cosa, a los dos días se relativiza". Lo que tiene muy claro el Ejecutivo es que "no tiene nada que ver el calendario judicial con los Presupuestos y son los dirigentes independentistas los que tendrán que decir a los ciudadanos de Cataluña si quieren que suba el salario mínimo o las pensiones".

No se pueden vincular Presupuestos y calendario judicial, insistió, porque hubo unos dirigentes de la Generalitat que cometieron delitos muy graves a los que la Justicia debe dar respuesta. En cualquier caso, si finalmente no se aprueban los Presupuestos, el Gobierno va a implementar la "agenda social" mediante reales decreto y decretos-ley.

Avisa a Rivera y a Casado que "apropiarse de los símbolos de todo, de la bandera y utilizarlos contra otros españoles, es inmoral; no tiene nombre"

"Apropiarse de los símbolos del Estado es muy inmoral y utilizarlos contra otros españoles, no tiene nombre", dijo el número tres de los socialista respecto a los incidentes de este pasado domingo en Alsasua.

José Luis Ábalos ha defendido abiertamente lo que dijo el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, que dijo que Aznar había sacado a pasear los "dos dóberman" de la derecha. "Cuando el señor Girauta pida perdón por lo que dijo antes que el señor Ander, empezamos a hablar de eso".

"Pueden hacer lo que quieran, pero yo de digo: "¿Alsasua se siente beneficiada por esta actividad? ¿La Guardia Civil necesita este acto para homenajearla o podemos montar otros actos en los que todos participemos? ¿Esto rebaja el nivel de conflictividad en Alsasua?", se preguntó de forma retórica.

Ataque a González Terol

A su juicio, insultos como las palabras del número dos de Vox, González Terol, diciendo que el PSOE estaba ayer de la mano con los terroristas, un partido que tiene muertos asesinados por ETA, son los que tienen que ser censurados.

El dirigente socialista ha pedido, por otro lado, a Rivera y a Pablo Casado alternativas para solucionar el conflicto en Cataluña y que no echen más leña al fuego. Porque, si no, habrá que concluir que como no tienen alternativa, intentar derribar al que sí la tiene, Pedro Sánchez.