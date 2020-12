La ANC apadrina a un candidato a rector para intentar someter la Universitat de Barcelona al separatismo

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) mueve ficha para que ninguna esfera de poder en Cataluña quede fuera del área de influencia del separatismo. En un chat interno, titulado 'Univeritaris per la República' y al que ha tenido acceso Vozpópuli, informan de "un encuentro virtual abierto" con Joan Guàrdia, candidato a rector, con todas aquellas personas interesadas en participar y que "compartan" sus "principios republicanos" y de "defensa de las libertades y valores democráticos".

En el mensaje aseguran que Guàrdia es el único candidato que ha respondido a su solicitud, pero según ha podido saber este medio, el resto de candidatos -David Vallespín y Joan Elías- no han recibido ninguna notificación formal.

Desde el entorno de uno de los otros dos aspirantes a rectores aseguran que "solo recibió un tuit". Es decir, en la práctica solo ha participado en el evento organizado por la asociación 'Universitaris per la República' el candidato que más claramente se ha postulado a favor de la independencia de Cataluña. Sin embargo, añaden las fuentes consultadas, han intentado demostrar cierta apariencia de neutralidad ya que no se puede mostrar "excesiva afiliación" hacia ningún candidato.

Esta asociación está controlada por la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, quien yapuso a las universidades catalanas en su punto de mira durante las manifestaciones de la última Diada. Durante una conferencia telemática organizada por la Universitat Catalana d'Estiu, Paluzie criticó que la Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona "están manos derectorados unionistas" en un momento de vital importancia para los intereses secesionistas.

Y advirtió de que eso era una "lección de lo que no tenemos que permitir." "No es tanto que debamos tener rectores independentistas, sino que respeten los derechos fundamentales, como el derecho de autodeterminación", aseveró. Paluzie fue decana por la Facultad de Economía, pero nunca pudo aspirar a rectora al no ser profesora catedrática.

Pese a ello, prosigue en su intento de poner bajo el paragua del nacionalismo a la histórica universidad. Y, por esta razón, ha decidido apadrinar la candidatura de Guàrdia, quién, además, lleva en su candidatura a Agustí Alcoberro, vicepresidente de la ANC y militante de ERC.

Elecciones

La primera vuelta de las elecciones se celebrará el próximo 10 y 11 de diciembre y, si ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta, el jueves 17 de diciembre tendría lugar la segunda vuelta, a la que concurrirían los dos candidatos más votados.

El sufragio será telemático debido a la crisis sanitaria y podrán participar más de 52.000 personas con derecho a voto, que se dividen con valor ponderado de voto. Así, el valor del voto del profesorado doctor con vinculación permanente es del 51%, el del personal docente e investigador del 9%, el correspondiente al alumnado de enseñanzas de primer y segundo ciclo y de doctorado tiene valor del 30%, y el sufragio emitido por el personal de administración y servicios el 10%.

El candidato mejor situado es el actual rector, Joan Elías, que siempre ha mantenido un perfil neutral ante la presión del separatismo de apropiarse de la institución. Elías ha defendido en más de una ocasión la "libertad ideológica" de la universidad frente a los ataques del separatismo.

En un entrevista en la cadena Ser, afirmó que era "el rector de todo el mundo" y no dudo en contestar a la campaña de la ANC contra su figura: "Es curioso que la ANC dispare contra dos universidades que tienen elecciones al rectorado en breve y no hable de las otras universidades que han seguido la misma línea, más o menos".

Por su parte, el tercer candidato David Vallespín tampoco comulga con el plan rupturista de los sucesivos gobiernos de la Generalitat. De los tres, Guardia es el único que simpatiza con la causa secesionista. Se presentó a las elecciones de cuatro años y ahora volverá a probar suerte con el amparo de este grupo de profesores adeptos a la ANC.