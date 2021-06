Cuando el calor aprieta buscamos formas de refrescar la casa utilizando aire acondicionado, abriendo las ventanas o sacando del armario ventiladores para que muevan el aire. Una forma sencilla, práctica y barata de bajar la temperatura de tu hogar en los días de calor es disponer de un ventilador de techo con luz. Estos dispositivos tienen la gran ventaja de estar siempre instalados y poder activarse de forma inmediata siempre que sea necesario su uso.

En el mercado hay una gran variedad de modelos de ventiladores de techo con luz y mando, siendo el Goodlamp y el Philips Lighting Bliss dos de los mejores modelos, por sus prestaciones, calidad y precio.

El ventilador con luz Goodlamp es un dispositivo que se instala en el techo y que puede controlarse de manera sencilla y precisa de forma remota gracias a su mando a distancia. Su iluminación LED de 3200 K de luz cálida, 6500 K de luz blanca lo convierten en la iluminación ideal para cualquier estancia de la casa, desde el salón, hasta el dormitorio.

La potencia del ventilador es de 36 W y cuenta con tres velocidades diferentes para ajustar el giro a las necesidades de refrigeración de cada momento. Las aspas están construidas en plástico ABS y su diseño se ha enfocado a ofrecer un producto silencioso que se puede utilizar sin generar molestos ruidos (por debajo de los 18 dB).

Un aspecto muy interesante de este ventilador con luz para techo es que cuenta con la etiqueta A++ que garantiza un uso eficiente de la energía que ayuda a reducir la factura de la luz y a proteger el medioambiente.

El ventilador lleva incorporado un generador de iones negativos, y desde el mando a distancia se puede activar la opción de purificar el aire de una habitación, ayudando a eliminar las bacterias e impurezas.

La lámpara ventilador de techo Lighting Bliss es un modelo de la marca Philips que aporta una buena iluminación para cualquier estancia de la casa. Su potencia de 80 W con luz blanca cálida o fría de 3000 a 5500 K, le permiten controlar el nivel de luminosidad del salón o el dormitorio, todo ello controlado fácilmente desde su mando a distancia. Este modelo de ventilador ilumina perfectamente habitaciones de hasta 25 m² de superficie.

Funciona con la tecnología propia de Philips que utiliza solo tres palas que aportan una mayor estabilidad al dispositivo. Con este equilibrio superior, el ventilador de techo reduce las vibraciones y temblores que se generan al girar a altas revoluciones por segundo, con lo que se consigue alargar la vida útil del aparato y se reduce el nivel de ruido que genera.

Gracias a la tecnología SceneSwitch se puede elegir entre tres temperaturas de color, lo que facilita la instalación del ventilador con luz Lighting Bliss en cualquier habitación del hogar (baño, cocina, dormitorio o salón, entre otras).

Si buscas un ventilador con luz incorporada para tener más fresca e iluminada una estancia de tu casa, este modelo de Philips es la solución ideal, un dispositivo de calidad, con múltiples opciones para ajustar los niveles de luz y la velocidad de giro del ventilador.

Aunque no hace mucho calor para ponerlo, todavía, lo he privado algunas veces y no hace apenas ruido, es fácil de montar y hace una decoración perfecta.

Cliente Amazon