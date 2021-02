Los que hemos vivido lo suficiente como para conocer los míticos discos de vinilo sabemos que no hay formato digital capaz de igualar su sonido. Por ello, hacerse con un tocadiscos vintage es la mejor forma de recrear esa increíble experiencia sonora.

¿Te gustaría disfrutar del auténtico sonido retro? En ese caso, tienes una cita ineludible con los tocadiscos de Amazon que hemos seleccionado especialmente para ti. Todos ellos cuentan con altavoces integrados, conexiones RCA/USB y soportan 3 velocidades (33/ 45/ 78RPM). Además, permiten digitalizar tus discos de vinilo para que te duren eternamente.

PRIXTON VC400: el tocadiscos de Amazon líder en ventas

Dentro de los tocadiscos de Amazon que aquí analizamos, el PRIXTON VC400 destaca no solo por encabezar el ranking de los más vendidos, sino también por ser el más económico. Es de reseñar su aguja de cerámica, la cual proporciona a las reproducciones un sonido muy personal, que resulta idóneo para hacernos retroceder en el tiempo.

La conectividad Bluetooth amplía considerablemente las posibilidades de este gadget. Puedes usarlo como tocadiscos de vinilo y como altavoz de tus dispositivos digitales (smartphone, tablet, ordenador, etc.). Además, cuenta con puerto microSD y radio FM.

Uno de los aspectos que nos parecen más interesantes de este tocadiscos es lo fácil que resulta de transportar. No en vano, cuenta con un bonito diseño de maleta vintage que, unido a su peso liviano (algo menos de 3 kg), hace que puedas llevarlo contigo a todas partes.

MIRIC-0005: un tocadiscos muy completo para los melómanos más exigentes

El MIRIC-0005 comparte varios aspectos con el tocadiscos de vinilo PRIXTON VC400. Desde el punto de vista estético, ambos tienen un diseño retro tipo maleta sumamente atractivo. En lo funcional, poseen dos altavoces de 3 W y cuentan con salida para auriculares y conectividad Bluetooth. Además, los dos gadgets empatan en cuanto a buenas valoraciones, ya que cuentan con un 4,3 sobre 5 de nota media.

Algo de este tocadiscos que nos llama especialmente la atención es la esmerada reproducción de la estética vintage. Nos han encantado sus herrajes de bronce y su forro de tela en color jade. Sin duda, tiene todo lo necesario para convertirse en un poderoso elemento decorativo.

1 BY ONE 471EU-0003: un precioso tocadiscos vintage chapado en madera natural

Si te encanta la estética vintage, no te puedes perder el tocadiscos 1 BY ONE 471EU-0003. Su elegante cuerpo chapado de madera natural y su frontal metálico emulan a la perfección el característico sabor de los años dorados del vinilo. Otro tanto cabe decir de su estructura de caja con tapadera transparente, la cual resulta muy práctica para protegerlo y, a la vez, dejarlo completamente accesible. Además, merece la pena resaltar lo fácil que es sustituir la aguja.

Al igual que los otros tocadiscos de Amazon que hemos visto, este modelo se caracteriza por lo fácil que resulta realizar la digitalización de los vinilos. No obstante, a diferencia de ellos (que utilizaban el formato WAV), el 1 BY ONE realiza las transcripciones en MP3.

