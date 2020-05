The Last of Us Parte II está a punto de salir a la venta para PS4

The Last of Us Parte II es la secuela de uno de los juegos más queridos y esperados por los fans de Sony. Lanzada al mercado el 14 de junio de 2013 para PS3, la primera parte de The Last of Us nos ponía en la piel de Joel, un padre que debía de cuidar de su hija Ellie en un mundo que ha sido infectado por una pandemia.

Distribuido por Sony Computer Entertainment y desarrollado por Naughty Dog (Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted), la primera entrega de esta historia que mezclaba acción y aventura marcó un antes y un después en cuanto a argumento, jugabilidad y apartado técnico y gráfico.

The Last of Us Part II saldrá a la venta el próximo 19 de junio de 2020 y, como muchos de nosotros esperamos, volverá a dejar huella en la historia de PS4 y en el corazón de cualquier amante del género.

Naughty Dog vuelve a ponerse al frente en esta continuación de la historia original que se nos presentó en 2013.

Cinco años después de los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos relacionados con el virus cordyceps, Joel y Ellie se han asentado en la ciudad de Jackson (Wyoming), huyendo de la amenaza vírica que les acecha. Después de haber intentado huir el cordyceps en 2013, padre e hija han conseguido establecerse y hacerse fuertes junto a una comunidad de supervivientes.

Tras una serie de sucesos en los que su corta paz se ve alterada, Ellie iniciará un heroico viaje por el país americano con el principal objetivo de hacer justicia y dejar a un lado el pasado. Poco a poco, iremos conociendo más de cerca los sentimientos y la historia que rodea a cada uno de los personajes, experimentado los conflictos que se le va planteando a Ellie, desafiando su ética al preguntarse qué es lo correcto y qué lo incorrecto, o quién es bueno y quién malo.

El apartado gráfico del juego sigue a la altura de lo esperado. Desde que se presentase un pequeño video gameplay allá por la feria E3 de 2018, The Last of Us Part II ha mantenido la calidad gráfica que le caracteriza, con una mejora técnica, especialmente en cuanto a movimiento, que nada tiene que ver con la primera parte de The Last of Us para PS4. Disfrutaremos de más realismo y detalle.

Se estima que la duración de esta segunda entrega tendrá una extensión de 23 horas, 7 horas más que la primera parte (16 horas). En todo ese tiempo deberás acompañar a Ellie en su aventura, cruzando los bosques y paisajes de Jackson hasta las espectaculares ruinas de Seattle mientras conoces a nuevos supervivientes y nuevos y terroríficos enemigos infectados que irán a por ti.

La experiencia de este juego de acción, aventura y supervivencia te hará vivir frenéticos combates cuerpo a cuerpo y situaciones tensas de sigilo. Fabrica objetos, mejora tus habilidades y capacidades y elige la mejor arma que te ayude a hacerle frente a los infectados.

The Last of Us 2 y su lanzamiento en España está previsto para el próximo 19 de junio. Hasta entonces, ya puedes reservar la edición limitada de The Last of Us Parte II de Amazon que incluye deregalo un exclusivo steelbook.

