Por qué tener un purificador de aire en casa

Concebido para eliminar los millones de partículas que están presentes en el ambiente que nos rodea, el purificador de aire es capaz de luchar contra todo tipo de elemento perjudicial que intente entrar en nuestro cuerpo a través de las vías respiratorias. Conseguir un aire de mayor calidad se verá reflejado en nuestra salud.

Los purificadores de aire están pensados para usarse en lugares mal ventilados y con una calidad baja de aire, o en entornos en los que están presentes personas con asma, trastornos cutáneos o respiratorios.

Mejora la calidad del aire de tu hogar con alguno de los siguientes modelos de purificadores de aire que te presentamos:

TENDOMI - Purificador de aire portátil con filtro HEPA, Wi-Fi y 4 modos de purificación

Refresca y mejora la ventilación de tu hogar con el purificador de aire con ventilador dual de la marca Tendomi. Con un diseño minimalista y elegante, perfecto para adaptarse a todo tipo de decoraciones, este purificador proporciona aire limpio en zonas de hasta 20 metros cuadrados.

Si padeces alergia, asma, congestión o cualquier otro trastorno respiratorio este dispositivo capturará hasta el 99,97% de las partículas contaminadas del aire para que respires de una forma segura.

Establece el temporizador de encendido y apagado y ponlo a funcionar a través del control remoto de la app. Un dispositivo ultrasilencioso y relajante para utilizarlo en cualquier momento del día. ¡Llévatelo a cualquier habitación de casa y respira aire limpio!

Me lo pidió mi pareja porque soy fumador y quería ver si estás cosas valían para algo. Tenemos una casa pequeña aprox 60m2 y se nota muchísimo, en unos 15 minutos los olores han desaparecido y se nota un aire super limpio Tiene 4 velocidades, 2 ventiladores y luces que cambian de color El diseño es perfecto ya que tiene un tamaño ideal para que no desentone en ningún sitio de la casa. La aplicación es buena, práctica y sencilla. Se empareja por Wi-Fi y puedes controlar la potencia y todo eso desde el móvil. Aún así si no tuvieses Internet en casa o cosas de esas se controla también por los botones que trae el purificador. Es una compra un poco cara pero que merece mucho la pena.

Dyson Pure Cool Link - Ventilador purificador de torre, 56 W de potencia, filtro HEPA

Los purificadores de aire Dyson son uno de los mejores aparatos que podremos encontrar en el mercado en cuanto a purificación de aire. En concreto, este modelo Pure Cool Link es capaz de eliminar el 99,95% de partículas contaminantes y alérgenos.

Al implementar la tecnología Air Multiplier conseguiremos que el aire se amplifique y obtengamos una mejoría en el desplazamiento de aire. Es un dispositivo totalmente seguro y muy fácil de limpiar. Al no poseer aspas no tendremos que preocuparnos por cortes, siendo además mucho más agradable en cuanto a niveles de ruido: es tan silencioso que no notarás que está encendido.

Con tan solo pulsar un botón, podrás acceder al modo nocturno con el que mejorar la calidad del aire mientras duermes. Incluye filtro HEPA de 360° para capturar pequeños alérgenos y bacterias presentes en todo tipo de animales. Además, incluye mando a distancia para que puedas controlarlo sin tener que moverte del sofá.

Estoy muy contenta con este aparato. En función automática es perfecto, te olvidas de él todo el día. Elimina olores y hasta en los muebles se nota que hay menos polvo, lo que indica que hay menos partículas en suspensión. Cuando llegue el verano veré si también es útil la función de ventilador. Cliente Amazon

Rowenta Intense Pure Air - Purificador de aire hasta 60 m² con sensores de contaminación

Pensando en la salud de todo tipo de personas que padecen problemas respiratorios y alergias, de la mano de la compañía Rowenta encontramos su modelo de purificador de aire Intense Pure Air, un dispositivo que mantendrá nuestro hogar libre de alérgenos y partículas contaminantes.

Funcional en una superficie de hasta 60 metros cuadrados, el purificador consigue destruir por completo cualquier impureza del aire gracias a sus cuatro niveles de filtros. El purificador Rowenta incorpora una avanzada tecnología con la que detectar de manera automática la contaminación presente en el aire indicándonos con colores azul, morado o rojo, si el aire es puro, contaminado o muy contaminado.

Tengo alergia a los ácaros del polvo que se me deriva en una dermatitis atópica en Irlanda donde hay mucha moqueta y humedad.... He hecho mil cosas para mejorar... y una de las últimas cambiarme a un Gimnasio que tiene aires acondicionados y reciclan el aire donde veía que mejoraba mucho. Vivo en un piso antiguo y yo creo que es una de las causas de que tenga mucho polvo y sea húmedo cosa que le encanta a los ácaros... Desde que tengo el aparato (solo una semana) he notado una mejoría inmediata realmente funciona y se ve mucho menos polvo en el ambiente. Estoy muy contento con el resultado. Cliente amazon

