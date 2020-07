Todo sobre una de las tablets con teclado más vendidas de Amazon

Si estás buscando la mejor tablet en relación calidad-precio, no deberías perderte la tablet con teclado que te presentamos a continuación. En ella se aúnan diseño y potencia a precio de coste. ¿Podrás resistirte a sus encantos?

YOTOPT - Tablet 10 pulgadas con 4G

Una tablet de 10 pulgadas llena de posibilidades

Lo primero que llama la atención en esta tablet es todo lo que incluye para lo poco que cuesta. En el paquete encontrarás no solo una tableta 4G con cargador, sino también todo lo que necesitas para exprimir al máximo sus posibilidades. Así, junto con la tablet Yotopt, encontraremos una elegante funda de cuero, un teclado y un mouse inalámbricos, así como un práctico cable OTG.

En cuanto al diseño, tanto la tablet como sus accesorios destacan por una estética premium muy cuidada. La Yotopt tiene un elegante acabado metalizado en tonalidades doradas que nos recuerda mucho al iPad. La funda, por su parte, es magnética, articulada y se asemeja mucho a las de Samsung. Tanto el teclado como el ratón son muy compactos y estilizados.

He comprado está tablet para trabajar con ella en el aula. La resolución de la pantalla es muy buena y la interfaz muy cómoda. Tiene un tamaño bueno para el uso que le doy y mucho más ligera que andar con un portatil. Encantado con esta compra. Muy recomendable. Cliente Amazon

¿Merece la pena la tablet Yotopt?

Lo primero que pensamos cuando vimos una tablet con teclado, ratón y funda por menos de 100 € es que el dispositivo principal no sería gran cosa. Cuál fue nuestra sorpresa cuando comenzamos a trastear con ella y nos dimos cuenta de todo lo que es capaz de hacer.

El primer detalle que pone las cartas sobre la mesa es el 4G. Gracias a él, podrás llevar tu conexión Wi-Fi contigo y usar la tablet como smartphone. Por regla general, las tablets que incluyen la ranura para tarjeta SIM no suelen bajar de 300 €. La Yotopt tiene dos ranuras y solo cuesta una tercera parte.

Las especificaciones técnicas nos dejan claro que esta tablet de 10 pulgadas lo tiene todo para ser una dignísima integrante de la gama media. El procesador de cuatro núcleos y los 4 GB de RAM garantizan un rendimiento ágil y fluido en todo tipo de actividades. Su memoria interna de 64 GB de ROM (ampliable a 128 GB por microSD) te permitirá despreocuparte del espacio disponible por mucho tiempo. Las cámaras de 5 y 2 MP están a la altura de tablets mucho más caras.

Cada detalle de la Yotopt se ha cuidado al máximo para hacer de ella la mejor tablet de su gama y podemos asegurar que no se han dejado ningún cabo suelto. Desde su conectividad inalámbrica todoterreno (Wi-Fi, Bluetooth y GPS) hasta la enorme pantalla Full HD, pasando por su SO Android 9.0, no le falta de nada para satisfacer a los usuarios más exigentes.

Nuestro veredicto final sobre este dispositivo es que se trata de la mejor tablet en relación calidad-precio de Amazon, no solo por todo lo que incluye, sino también por la calidad de la propia tablet Yotopt. Solo hay que ver lo que opinan de ella sus compradores. Estamos, sin duda, ante una valiosa oportunidad tecnológica que ningún cazador de gangas debería desaprovechar.

La resolución es de 1200x800 más que suficiente para leer textos sin ningún tipo de problema. Además, el brillo es suficiente para poder ver la pantalla sin problemas en cualquier situación. Por otra parte, la respuesta táctil es excelente, responde sin problemas a la primera y no es resistiva como en otras tablets de este rango de precios, así que con esta tablet te evitas también cualquier tipo de problema de sensibilidad con la pantalla. Cliente Amazon

