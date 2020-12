El soporte profesional con trípode para el móvil que necesitas para grabar vídeos

Cada vez somos más exigentes con la calidad de los vídeos que creamos y consumimos. Por eso, un buen trípode para móvil se ha convertido en un accesorio imprescindible para cualquier usuario de smartphone que quiera grabar contenidos de calidad profesional.

Luces, micrófono, trípode… ¿Te has parado a pensar en lo engorroso que puede ser montar un set de grabación como es debido? ¿De qué nos sirve tener un dispositivo tan compacto como un smartphone si luego tenemos que montar toda esa parafernalia? Los accesorios para teléofonos all in one se revelan como la mejor solución para optimizar el espacio.

Buscando por Amazon un soporte que nos permita llevar la grabación de vídeos al siguiente nos hemos topado con el Shoulderpod G2. Se trata de uno de los trípodes para móviles más prometedores que podemos conseguir. ¿Nos acompañas para conocerlo mejor?

Shoulderpod G2: así es el trípode móvil que bate récords en valoraciones de los usuarios

Un trípode móvil muy fácil de usar

En lo que respecta a los materiales, está claro que estamos ante un accesorio que cumple con los elevados estándares de calidad europeos. El uso de polímero reforzado con fibra de vidrio en su estructura y el suave termoplástico que recubre las superficies de contacto ofrecen una experiencia de uso inmejorable.

Este trípode para celular cuenta con un exclusivo sistema Smart Clamp que permite liberar de forma muy ágil nuestro smartphone del soporte. No obstante, una vez que queda sujeto, proporciona una sujección enormemente firme y segura que se ajusta a todos los modelos actuales de smartphones.

El soporte para smartphone que se adapta a tus necesidades

Un aspecto que nos ha llamado mucho la atención del Shoulderpod G2 es su gran versatilidad, y es que cuenta con múltiples ajustes para amoldarse a tu estilo de grabación. De hecho, puedes combinarlo con un trípode, colocar el móvil en horizontal o en vertical o añadirle todo tipo de accesorios.

Algo muy importante cuando elegimos un trípode para el móvil es que este resulte manejable. Esa es, desde luego, una de las principales virtudes de este soporte. Su diseño ergonómico y compacto, así como su peso liviano lo hace increíblemente cómodo de manejar tanto con una como con las dos manos.

Todo lo que necesitas en un mismo accesorio

Si estás buscando un trípode para el móvil todo en uno, no puedes perderte lo que el Shoulderpod G2 puede hacer por ti. De hecho, lo que más nos gusta de él es la posibilidad de incorporarle todos los accesorios necesarios para la grabación profesional de vídeos.

En la práctica, el Shoulderpod G2 nos ofrece un completo estudio de grabación en un espacio enormemente reducido. Así, podremos añadirle, además de nuestro smartphone, todos los complementos con los que trabajamos habitualmente (focos, micrófonos, correas, etc.).

Definitivamente, Shoulderpod G2 es uno de los mejores trípodes para móvil que podemos encontrar en Amazon. Su diseño y fabricación 100 % españoles son la mejor garantía de su calidad premium y de su enorme resistencia.

