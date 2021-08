Es posible que no quieras invertir en el último modelo de la Thermomix, en la cafetera supersónica de la que todo el mundo habla o en utensilios que cortan los alimentos para una presentación digna de restaurante de vanguardia. Pero hacerse con las mejores sartenes y ollas sí debería ser obligatorio.

No siempre es fácil acertar, y es demasiado frecuente esa sensación de no haberlo hecho cuando, solo días después de empezar a usarla, observamos un claro deterioro. Uno de los primeros parámetros a valorar es su diámetro, no solo por la capacidad a la hora de cocinar, sino porque debe casar con el tamaño de los fogones en la cocina.

Un mango ergonómico y resistente al calor, una base fuerte y resistente, un material que dure y sistemas antiadherentes para evitar estropicios son algunas otras claves a tener en cuenta. Pero citar factores de compra no nos va a servir de mucho, pues será el uso el que termine de convencer.

Lo mejor es constatar la popularidad de algunas marcas: haber dejado satisfechos a muchos consumidores es el mejor indicativo. La propia Organización de Consumidores OCU cita a WMF al repasar cómo debe ser el menaje de cocina, así que recopilamos algunos de sus productos.

Set Devil de tres sartenes de WMF: por algo es la elección de Amazon

Estas sartenes de Amazon se presentan bajo la etiqueta Amazon's Choice, luego los usuarios la eligen como valor seguro. Cuenta con más de 3700 valoraciones y una nota media de 4,6, y gusta por la calidad que ofrece a un precio prácticamente irrisorio.

Son tres sartenes recubiertas con diámetros de 20, 24 y 28 cm, con una altura de 5 cm y óptimas para placas de cocina de entre 20 y 22 cm de diámetro. Se adapta a todo tipo de fuegos: inducción, gas, eléctrica y vitrocerámica. En cuanto a la inducción, hay usuarios que señalan que calienta más rápido que otras sartenes, que tardan demasiado en alcanzar una buena temperatura.

Están hechas con acero inoxidable Cromargan 18/10, y revestimiento antiadherente Durit Protect Plus antiadherente resistente al calor (hasta 270 °C). No tiene ácido perfluorooctanoico (PFOA, también conocido como teflón), y ofrece un mango seguro de acero inoxidable y recubierto.

Set de cinco ollas Gala Plus de WMF: miles de usuarios no se equivocan

Las sartenes y ollas de WMF, la misma marca que el producto anterior, han sido avaladas por miles de usuarios que han dejado opiniones positivas sobre ellas, sobre todo por su buena relación calidad-precio.

Es una batería de cocina completa con cinco piezas, todas ellas con sus tapas hechas de cristal y acero inoxidable: dos ollas bajas de 16 cm y tres ollas altas con 16, 20 y 24 cm de diámetro. Como las sartenes, están hechas en acero inoxidable Cromargan 18/10 resistentes al rayado, y se pueden emplear igualmente con cualquier tipo de cocina, incluyendo la inducción.

Resiste el calor hasta 250 °C sin tapa, o hasta 180 °C sin tapa. Su base Transtherm favorece la difusión uniforme del calor, permitiendo una cocción regular. También se puede utilizar el horno.

El juego de cinco piezas puede adaptarse a cualquier familiar de tres o cuatro miembros. Pero si necesitas más o menos ollas, WMF también ofrece los juegos de tres, cuatro o siete piezas. Además, puedes optar solo por las ollas o combinar su compra con una sartén o con un set de cuatro boles.

Juego de cinco cuchillos de WMF: seguridad y precisión profesional

Otra cosa que no puede faltar en el menaje de cocina son unos buenos cuchillos. Optimizan el procesado de los alimentos, pues no tienes que invertir un esfuerzo extra fruto de su poca eficacia. En general, tener un buen equipamiento en la cocina sirve de motivación para cocinar (o al menos no disuade de hacerlo), y cocinar los alimentos propios con buena materia prima constituye un hábito saludable que todos debemos seguir.

Los cuchillos también son de WMF, la empresa alemana fundada en 1853 en Geislingen que inicialmente producía artículos de metal, y hoy es conocida en la clase media por su calidad y resistencias. El acabado Cromargan, del que ya te hemos hablado, es una aleación de oro y una combinación ferrosa 18/10 resistente al rayado que ha sido patentada por la propia marca.

El que analizamos es un set de cinco cuchillos con mango de un material sintético y remaches de acero inoxidable. Cada uno tiene su función: para filetear (el de 20 cm), para cortar el pan (21 cm), multiuso (14 cm), cuchillo de carne (11 cm) y cuchillo para verduras (8 cm). Todos están hechos con una hora de acero templado resistente a la corrosión y libre de ácidos.

Viene con el cuchillero de madera de rigor, para que puedas insertar los cuchillos limpios y asegurar una durabilidad amplia. Puedes optar solo por este set de cinco cuchillos o añadir el afilador y/o las tijeras, además de un juego de cubiertos.

Set de cubiertos Boston de WMF: completa tu colección con una cubertería inigualable

Si tus cubiertos ya han perdido su brillo y resistencia, o bien los has perdido con el paso de los años, este conjunto con la etiqueta Amazon's Choice puede estar entre tus posibilidades de compra.

El set de 30 piezas sirve para seis comensales, y contiene seis cucharas, seis tenedores, seis cuchillos, seis cucharas de café y seis tenedores de postre. Todos ellos están forjados en una sola pieza con una hoja de acero inoxidable Cromargan 18/10, el tipo de aleación patentada por la marca que hace sus artículos muy resistentes.

Se entrega en una caja decorativa, luego también te puede servir como regalo. Y además de por set de 30 piezas para seis comensales, puedes optar por el de 24 (también para seis comensales), el de 60 o el de 66 (ambos para 12 comensales).

El uso continuo que le damos al menaje de cocina es motivo suficiente como para invertir en él. Escatimar en productos así te saldrá más caro, pues lo que ahorras en dinero lo pierdes en incomodidad. Con buenos artículos te aseguras un manejo óptimo y mucha durabilidad, y ni siquiera resultan tan caros. Basta con buscar marcas que ofrezcan una buena relación calidad-precio.