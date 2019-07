Cómo escoger el robot aspirador que necesitas para tu hogar

La verdad es que no me atrevía a comprar un robot que también fregara porque tengo parquet, ¡pero me ha sorprendido! La aspiración es muy buena y tiene un montón de autonomía así que aspira genial, además al tener los cepillos laterales coge las pelusas de las esquinas. Tiene programas predeterminados dependiendo del nivel de exigencia que requiera el área a tratar, no se deja nada por hacer.