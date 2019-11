Tu robot aspirador Roomba original a mitad de precio por el Black Friday

Siempre he dudado de la tecnología, pero con este aspirador es una gozada con el poco tiempo que tengo yo para aspirar, encima con un hijo y trabajando 10-14 horas al día tener ese maravilloso aspirador te ayuda un mogollón. Si inventan una nevera que te hace la comida me la compro también. No en serio os recomiendo ese aspirador por que te hace la vida mucho más sencillo. Un 10 de 10.