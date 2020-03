Roberto Álamo y Carlos Hipólito protagonizan Caronte, la nueva serie de ficción de Amazon Prime Video

La plataforma de vídeos de Amazon, Prime Video, llevará a partir del 6 de marzo a más de 200 países y territorios Caronte, serie policíaca protagonizada por Roberto Álamo y Carlos Hipólito. La plataforma de streaming apuesta por esta ficción de factura española que cuenta en 13 capítulos la historia de Samuel Caronte, un expolicía condenado injustamente que sale de la cárcel con dos claros propósitos: encontrar a los culpables de su estancia entre rejas y defender a otros inocentes que, como él, pueden dar con sus huesos en prisión.

Caronte: ocho años para saldar cuentas

Durante los ocho años que pasa en la cárcel, Caronte se forma como abogado con el objetivo de ser su mejor defensa. Una vez en la calle, el expolicía tendrá que ganarse una reputación y una experiencia en un mundo de jueces y abogados en el que no es tan sencillo encontrar la verdad. Solo con la ayuda de su socia y con toda la experiencia de su trabajo como policía y su paso por la cárcel Samuel Caronte podrá llegar a atisbar por qué alguien se empeñó en enturbiar su vida para siempre.

En ese punto el abogado comenzará un camino de redención en el que tratará de ayudar a inocentes para que no tengan que sufrir, como él, el infierno que supone entrar a la cárcel sin ser culpables de nada.

La ficción española, por la puerta grande de Amazon

El servicio de televisión en streaming de Amazon ha acogido con los brazos abiertos las producciones españolas. El último ejemplo es esta producción que cuenta con un reparto de lujo.

A Roberto Álamo (La piel que habito) y Carlos Hipólito (El ministerio del tiempo), se le suman los trabajos de Miriam Giovanelli (Velvet Colección), Marta Larralde (Gran Hotel), Belén López (Mar de Plástico) y la ganadora del Goya a la mejor actriz de reparto por Dolor y Gloria, Julieta Serrano.

Este elenco ha trabajado para crear una serie frenética y oscura que cuenta sin tapujos lo duro de la vida en prisión, las dificultades de reinsertarse y esos juegos turbios que hay en los despachos de los altos cargos de la policía y los juzgados, que pueden cambiar para siempre la vida de un inocente.

Caronte promete ser una de las series policíacas y judiciales del año, en la que el guion mantiene un equilibrio perfecto entre acción y diálogos y en la que el espectador sufrirá la caída y superación de Caronte a lo largo de los 13 capítulos de la primera temporada.

Producida por Atresmedia en colaboración con Big Bang Media, la serie ha estado dirigida por Alberto Ruiz Rojo y está escrita por Verónica Fernández.

Caronte se suma así a otras ficciones con sello patrio que ya forman parte del exitoso catálogo de Amazon Prime Video como Vis a vis, Señoras del (H)AMPA y El pueblo, series que se han estrenado recientemente en la plataforma.

Un catálogo infinito en Prime Video

Amazon Prime sigue escalando puestos en la carrera por ser la mayor plataforma de consumo de vídeo en streaming.

Su catálogo es uno de los más nutridos de cuantas plataformas de streaming existen en la actualidad y en él se puede encontrar desde clásicos del cine en blanco y negro a series indie, pasando por los últimos estrenos, como la serie Caronte, o incluso ficciones de producción propia como The Man in the High Castle o Transparent. En Prime Video hay horas y horas de entretenimiento para todos los gustos.

Lo mejor de todo esto es que todos estos títulos se pueden disfrutar sin coste si se dispone de una suscripción a Amazon Prime, ya que el catálogo de Prime Video está incluido de un modo gratuito en la suscripción.

