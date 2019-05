Para ti

La revolución a la hora de hacer la compra online: sin colas, sin esperas

¿Cuántas veces has salido de trabajar sin ganas de hacer nada y te has tenido que arrastrar al supermercado? ¿Y cuándo te has dado cuenta a media tarde que te falta algo para esa cena especial y no saldrás a tiempo para comprarlo? Tranquilidad, Amazon Prime Now está aquí para ayudarte.