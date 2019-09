Cómo ahorrar al renovar las fundas nórdicas y el resto de ropa de cama

Desde hace tiempo que estoy renovando la ropa de la cama, y encontré este modelo que tiene una apariencia arrugada que lo hace muy natural y no hay que estar estirando la cama continuamente porque se ve tan bien que no hace falta plancharla Es de microfibra pero se siente al tacto muy suave y cálido, la fibra se ve de calidad y las costuras son buenas, el tener una cremallera le va muy bien, no tiene olores raros, ni ha encogido al lavarla.