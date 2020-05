Cuatro relojes deportivos por menos de 100 euros que te ayudarán a recuperar la forma

Los relojes deportivos fueron diseñados con el propósito de hacer la vida del corredor y la del deportista mucho más sencilla. Capaces de posicionarnos en cualquier lugar del mundo gracias a su GPS y de trazar la mejor ruta para practicar largas caminatas e incluso running, el reloj deportivo es mucho más que un contador de pasos que monitoriza toda la actividad que se practica fuera de casa.

Hora, cronómetro, protección contra el sudor y el agua, capacidad para sumergirse en agua, múltiples modos deportivos, contador de calorías, buena conectividad con el smartphone y una alta personalización en su pantalla y correas, son algunas de las ventajas que te ayudarán a decidir si estos relojes digitales deportivos son los indicados para ti.

Si estás pensando en recuperar la forma física que te caracterizaba antes del confinamiento después de dos meses de parón, a continuación, te recomendamos 4 modelos de reloj con GPS que te facilitarán enormemente tu vuelta a la actividad física:

Polar M200 - Reloj de running unisex con GPS y pulsómetro

La marca Polar nos presenta su modelo M200, un reloj deportivo creado para los runners. Al incorporar resistencia al agua, el smartwatch de Polar también está indicado para los usuarios que buscan practicar natación, tanto en piscina como en el mar. Las notificaciones del smartphone también tienen cabida en su pantalla y podremos recibirlas y estar al tanto de todo lo que ocurra en el teléfono. Monitoreo de la frecuencia cardíaca, GPS y un seguimiento de la actividad diaria personalizada al usuario. Elige el color que más vaya con tu estilo y ponte las pilas marcándote nuevos objetivos mientras quemas calorías.

“Me parece un reloj excelente. Tiene suficientes funciones para un uso normal (en mi caso correr y bicicleta). El funcionamiento del GPS es más que correcto y el sensor de muñeca para el pulso, muy bueno”. — Cliente Amazon.

Me parece un reloj excelente. Tiene suficientes funciones para un uso normal (en mi caso correr y bicicleta). El funcionamiento del GPS es más que correcto y el sensor de muñeca para el pulso es muy bueno. Cliente Amazon

Comprar

Huawei Watch GT Sport - Reloj GPS, TruSleep

La marca china ahora también es un referente en smartwatches deportivos. Huawei Watch GT Sport es un modelo económico que apenas alcanza los 99 euros pero que ofrece al usuario un preciso posicionamiento por tres satélites (GLONASS, GALILEO, GPS) en cualquier parte del mundo, monitoreo del ritmo cardiaco en tiempo real, medición del sueño y sugerencias para mejorar a la hora de dormir, muy buena batería y variedad de sensores (giroscopio, barómetro, acelerómetro…). Cumplirá las expectativas del deportista más exigente gracias a sus modos deportivos para interior (carrera en pista, ciclo indoor) y exterior (senderismo, running, escalada, natación).

El reloj está muy bien. Pantalla con mucha resolución. La batería con uso normal dura una semana y se recarga muy fácil y rápidamente. La aplicación donde controlas el teléfono y las estadísticas de los ejercicios realizados es muy completa. Cliente Amazon

Comprar

AMAZFIT Bip – Smartwatch deportivo con monitor de actividad

Amazfit, la marca de wearables de Xiaomi, lleva un par de años haciéndose un hueco en el mercado de los relojes deportivos. Uno de sus modelos más vendidos es el Amazfit Bip, un reloj económico, ligero y cómodo que ha conseguido plantarle cara a marcas de prestigio. Lo primero que destaca es su batería de 30 días, con la que vas a poder realizar un seguimiento exacto y personalizado de toda tu actividad física gracias a sus 4 modos deportivos: correr en exterior, caminar y ciclismo. También incluye barómetro, acelerómetro de 3 ejes, medidor de frecuencia cardiaca y brújula. Este modelo, al ser de peso muy ligero (solo 32 gramos) y personalizable, encajará con cualquiera de tus outfits.

“Relación calidad-precio excepcional. Me decanté por su precio y por la duración de la batería. Siempre me había interesado en comprar un smartwatch, pero temía esclavizarme con otro aparato y su batería, pero la duración de prácticamente un mes o más del Amazfit me hizo decantarme por él”. —Cliente Amazon.

Lo tengo desde hace 20 días, y ni he cargado la batería. Se puede personalizar mucho y muchas correas en Internet. Cliente Amazon

Comprar

BANLVS - Smartwatch IP67 con correa reemplazable, pulsómetro y monitor de sueño

Aunque sea el modelo más económico de la lista, no significa que sea el peor parado. La relación calidad-precio de este smartwatch BANLVS es innegable. Ideal tanto para deportistas como para personas que buscan dar un toque atractivo a su muñeca, este económico reloj inteligente tiene pronóstico del clima, 7 modos de deporte, GPS y varios sensores, entre los que destaca su monitor de sueño, de frecuencia cardiaca y de contador de pasos. Al poder conectarlo al smartphone las posibilidades son infinitas: desde recibir llamadas telefónicas o mensajes de texto hasta la recepción de notificaciones de redes sociales o el control remoto de cámara.

“Buen reloj, comparando con otros que tengo del estilo, gana tanto en diseño como en funciones. Estéticamente es insuperable, fino, buena pantalla, botón integrado, correa intercambiable”. —Cliente Amazon.

Este reloj lo compre para regalo y mi mujer está encantada. Tiene una línea elegante y tamaño perfecto que se ajusta bien en la muñeca. La app Da fit gestiona todas las funciones del reloj y hasta puedes personalizar el fondo. Cliente Amazon

Comprar