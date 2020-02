El reloj deportivo por menos de 100 euros que te sorprenderá

¡Me ha encantado! Después de mucho buscar por fin he encontrado un reloj que funciona perfectamente con mi teléfono iPhone. Lo que más me ha gustado y era lo que iba buscando es que al recibir un WhatsApp te lo indica en la pantalla. La correa es muy cómoda porque es de una goma blandita que se adapta perfectamente. La aplicación que utiliza es muy completa. En resumen me parece muy buen reloj y estoy encantada con él.