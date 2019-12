¿Qué reloj deportivo escoger? Suunto Spartan, Ambit3 o Traverse

He quedado más que satisfecho con el reloj. Lo tengo ya más de un mes y cumple con todo lo que esperaba de él y más. A día de hoy sin ningún fallo grave (a veces tiene pequeños desajustes en la altitud), lo uso para correr por montaña, nadar y salir con la bici. Tampoco he tenido problemas con la batería aunque es cierto que rara vez hago una actividad de una duración superior a 2h30-3h. Si no haces ningún tipo de actividad dura casi 1 semana sin cargarlo.