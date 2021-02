Enamórale con estos regalos de San Valentín perfectos para él

Los regalos de San Valentín para hombres son una excelente manera de alimentar la llama de vuestra relación. Las posibilidades son tan variadas que es muy fácil adaptarse a todo tipo de gustos y presupuestos.

A continuación te presentamos algunos de los regalos para San Valentín que más gustan a los hombres. Cualquiera de ellos es perfecto para alegrarle el día de los enamorados a tu pareja. ¿A qué esperas para elegir el tuyo? ¡Le encantará!

#Cervezanía - Kit de elaboración de cerveza artesanal india Pale Ale IPA: el regalo de San Valentín perfecto para los más sibaritas

Los regalos de San Valentín para hombre basados en el DIY están de moda, más aún si se basan en experiencias gourmet. Al fin y al cabo, ¿a qué amante de la cerveza no le encantaría convertirse en un maestro cervecero?

Aunque hay muchos kits cerveceros en el mercado, este de #Cervezanía destaca por la frescura de su lúpulo y el carácter premium de su malta. Con él podrás obtener 5 litros de cerveza artesanal de la más alta calidad.

Con este completo set podrás elaborar deliciosa cerveza india Pale Ale IPA en tan solo ocho simples pasos. De hecho, viene todo tan bien explicado que no necesitas experiencia alguna para poder utilizarlo. Además, incluye absolutamente todos los accesorios necesarios, y puedes reutilizarlos para elaborar distintos tipos de cervezas.

Caja para relojes CMX-007: el accesorio que necesita todo amante de la moda

No se nos ocurre una forma más elegante de guardar tus relojes que esta exclusiva caja de madera. Sus exquisitos materiales y distinguido diseño son más que suficientes para convertirla en el centro de tu vestidor. Sin duda, se trata de uno de los regalos de San Valentín de hombres con más clase que puedes hacerle a tu pareja.

A nivel práctico, esta caja de almacenamiento destaca no solo por su gran capacidad (caben hasta 10 relojes), sino también por su versatilidad. De hecho, puedes utilizarla como un expositor doméstico o profesional y no solo para guardar relojes sino también otras joyas masculinas (gemelos, alianza, alfiler para corbata, etc.).

El forro interior de felpa y el exterior de madera confieren a esta caja una estética suntuosa. Además, las almohadillas forradas de suave terciopelo son compatibles con la gran mayoría de modelos. Definitivamente, se trata del mejor almacenamiento posible para mantener todos tus relojes perfectamente seguros y ordenados.

Reloj masculino Hugo BOSS 1513689: uno de los regalos para San Valentín de hombres más prácticos

Este modelo deportivo de 2019 nos ha conquistado por su elegante diseño. Cuenta con una correa de suave cuero marrón que combina muy bien con una esfera redonda de color azul iridiscente. El uso de acero inoxidable para la caja lo dota de una inconfundible personalidad.

El mecanismo de cuarzo le otorga a este reloj de tres manecillas una gran precisión. También merece la pena destacar su excelente resistencia al agua (3 bares). El cierre de hebilla, por su parte, le da un toque clásico sin restarle un ápice de seguridad.

Este reloj de Tommy Hilfiger también destaca por sus múltiples funciones. Su amplia esfera de 42 mm de diámetro alberga un cronógrafo y horario 24 horas. Además, el hecho de que tanto las manecillas como los diales brillen en la oscuridad nos parece todo un acierto.

Cartera Tommy Hilfiger Johnson: uno de los regalos de San Valentín para hombres con mejor relación calidad-precio

Todos sabemos que las carteras son, junto con los relojes, uno de los regalos de San Valentín para hombres más prácticos que se pueden hacer. Buena muestra de ello es este modelo unisex de Tommy Hilfiger, que es uno de los mejor valorados por los usuarios (su nota media de 4,6 sobre 5).

Esta cartera de solapa cuenta con una completa distribución para que puedas llevar tus tarjetas, monedas y billetes en compartimentos separados. De hecho, destaca por su gran tamaño (13 × 10 × 2 cm). Su sobrio exterior está forrado de cuero genuino y muestra un pequeño logotipo de Tommy Hilfiger en relieve a todo color.

A la vista de sus buenos materiales y excelentes acabados, esta cartera es ideal para sorprender a tu pareja en el día de los enamorados. Además, viene en una elegante caja que resulta muy apropiada para regalar.

Cazadora Aviatrix 44T9: una chupa al más puro estilo motero

Esta chaqueta tiene todo lo necesario para hacer las delicias de cualquier amante de la estética biker. Desde luego, es uno de los mejores regalos de San Valentín que le puedes hacer a un apasionado de las motos.

Lo primero que llama la atención de esta soberbia cazadora es el material con el que ha sido confeccionada: se trata de auténtico cuero 100 % ovino. De hecho, esta piel le proporciona la suavidad, ligereza y flexibilidad necesarias para brindar un óptimo confort.

Algo que nos encanta de esta cazadora de cuero es su carácter todoterreno, ya que es de ese tipo de chaquetas que combinan bien con todo tipo de prendas y que se puede lucir durante gran parte del año.

El diseño de esta cazadora es sencillamente perfecto, gracias al óptimo ajuste que ofrecen sus cierres de botón en puños, cintura y cuello. Además, cuenta con dos prácticos bolsillos interiores y unas favorecedoras hombreras tipo diamante.

Hugo Boss Bottled Infinite: uno de los regalos de San Valentín para hombre con mejores valoraciones

Si estás buscando regalos de San Valentín que sean un acierto seguro, no puedes pasar por alto este set de belleza de Hugo Boss. Si necesitas fiabilidad, puedes comprobar que el 88 % de usuarios le concede 5 estrellas, lo que le ha llevado a obtener una puntuación media de 4,8 sobre 5.

Este lote incluye un frasco de eau de parfum y un tubo de gel de ducha; el objetivo es sacar el máximo partido a su inconfundible aroma y evitar que el perfume se mezcle con el olor de un gel común y pierda intensidad. Ambos pertenecen a la exitosa gama de perfumes Bottled Infinite de Hugo Boss, caracterizada por sus esencias aromáticas amaderadas con toques cítricos. Además, viene en una elegante caja perfecta para regalar.

