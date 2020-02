Realme 5 pro: valoración y opniones del smartphone de precio medio con prestaciones premium

Yo a la hora de elegir un smartphone asigno la cantidad que me voy a gastar y dentro de ese presupuesto ya miro las diferentes opciones que me da el mercado. Creo que este móvil, ahora mismo, en calidad precio no hay ninguno que le supere (Snapdragon 712, 4 GB de RAM, 128 GB de disco, cuádruple cámara, ...). ¡Va como un tiro!