Ya puedes hacerte con tu impresora 3D a un precio asequible

Esta es mi primera impresora, conozco a gente con impresoras 3D pero yo nunca había usado ninguna así que me decidí por este modelo por verlo recomendado en varios foros de internet para principiantes. Además en varias reviews vi que venía ajustada y probada de fábrica y me gustaba la idea de poder ponerme a imprimir directamente y no tardar varios días aprendiendo conceptos y ajustándola. Al final he pasado días aprendiendo y probando cosas pero mientras tanto, he podido imprimir.