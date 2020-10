Todo lo que se puede hacer con una buena máquina de coser: mascarillas, patrones, do it yourself

¿Quieres dar rienda suelta a tu imaginación y crear objetos absolutamente únicos? Todo lo que necesitas para ello es una máquina de coser y algunas nociones sobre Do it yourself (DIY). Las posibilidades son infinitas, hasta el punto que el único límite es tu propia creatividad.

La idea del "hágalo usted mismo" (DIY por sus siglas en inglés) se ha hecho muy popular gracias a Internet, pero lo cierto es que se trata de una tendencia bastante antigua. Siempre han existido las manualidades, pero fue a partir del crack de 1929 cuando estas dejaron de ser exclusivamente infantiles para convertirse en un hobby de adultos.

Con la llegada de Internet y, especialmente, de los videotutoriales, estamos viviendo un auténtico boom del DIY. La verdad es que no nos extraña lo más mínimo debido a sus múltiples beneficios. De hecho, está demostrado que este tipo de actividades resultan excelentes para nuestra mente: refuerzan la autoestima, reducen el estrés, mejoran los procesos cognitivos, etc. Además, son muy convenientes para el medioambiente y para nuestro bolsillo.

Dentro de todas las manualidades que se pueden hacer dentro del mundo DIY, son especialmente populares aquellas en las que se utilizan máquinas de coser. No te pierdas nuestros consejos para sacarle el máximo partido a esos retales que andan rodando por tu casa.

Proyecto DIY fáciles con máquina de coser

Si estás empezando a familiarizarte con las máquinas de coser, pero quieres comenzar a disfrutar del DIY, hay un montón de manualidades con las que puedes empezar. Todas ellas son sumamente sencillas y rápidas de hacer, pero también quedan muy resultonas.

Realizar cualquiera de estos proyectos te llevará menos de una hora. No es necesario seguir complicados patrones ni tomar las medidas al pie de la letra para obtener buenos resultados. De hecho, ni siquiera necesitarás de otros materiales que no sean la tela y tu máquina de coser.

Estuche enrollable para brochas de maquillaje

Cojín sin cremallera

Manoplas para el horno

Pañuelo de tela

Funda para la tablet o el smartphone

Antifaz para dormir

Bolsitas aromáticas

DIY de costura nivel intermedio

Estos proyectos no son, en realidad, más complicados que los incluidos en el apartado anterior. Tan solo te llevarán un poco más de tiempo (calculamos que unas 2 o 3 horas).

Este nuevo "nivel" no es tanto una cuestión de dificultad como de paciencia. Así, deberás incorporar materiales adicionales a la tela (cremalleras, velcro, elásticos, etc.) y manejarte un poco mejor con los patrones.

Delantal

Billetera o tarjetero con cremallera

Neceser con cremallera

Falda larga con cintura elástica

Camiseta de tirantes o crop top

Mascarilla para el coronavirus

DIY con máquina de coser para usuarios experimentados

Cuando ya tengas más soltura con la máquina de coser será el momento ideal de llevar el DIY al siguiente nivel: la confección de tus propias prendas. No te vamos a engañar: este tipo de manualidades te llevarán más tiempo (4 a 5 horas) y esfuerzo, pero te resultarán enormemente gratificantes.

Si estás empezando con la máquina de coser, no te recomendamos aún este tipo de proyectos, ya que requieren un óptimo manejo de los patrones y medidas. Lo mejor para que puedas llegar a ellos es que te "entrenes", añadiendo progresivamente más y más dificultad a tus proyectos.

Pantalones tipo culotte con cintura elástica

Kimono

Caftán

Falda de tubo

¿Cuáles son las mejores máquinas de coser para el DIY?

La máquina de coser que utilicemos juega un papel decisivo a la hora de obtener los mejores resultados con las manualidades de costura. Para ayudarte a elegir la más indicada, hemos seleccionado tres de los modelos más vendidos y mejor valorados de Amazon. Todas ellas cuentan con gran variedad de puntadas y brazo libre para que puedas desatar toda tu creatividad. ¿Con cuál te vas a quedar?

Brother JX17FE (Fantasy Edition): ideal para principiantes

Brother JX17FE (Fantasy Edition) es una máquina de coser perfecta para dar tus primeros pasos en el DIY debido a su manejo intuitivo y sencillo. Sin embargo, ello no le resta ni un ápice de profesionalidad, ya que cuenta con una completa gama de funciones (17 puntadas, ojal en 4 tiempos, zig-zag, etc.).

Si hay una característica de este modelo de Brother que lo hace idóneo para el DIY es su excelente rendimiento cuando se trata de coser tejidos gruesos. A su potente motor se unen prensatelas de doble altura y una lanzadera muy resistente con la que podrás manejar las telas más robustas sin problemas.



Máquina de coser Singer 2282 Tradition: equilibrio perfecto

Las máquinas de coser Singer siempre han sido un referente indiscutible en el mundo de la costura por su eficiencia y durabilidad. Una buena muestra de ello es el modelo Singer 2282 Tradition, que te trae toda la calidad de esta marca alemana a un precio bastante razonable.

La máquina de coser Singer Tradition lo tiene todo para realizar manualidades de costura con acabados dignos de un experto. Además de ser capaz de realizar 32 puntadas distintas, posee ojalador en un solo paso y ofrece un excelente rendimiento cuando hay que coser telas robustas. Por eso la vemos ideal para realizar todo tipo de proyectos de DIY.

Estoy super contento, soy principiante en la costura y va fenomenal. Suavidad en el pedal, fácil manejo, luz incorporada, enhebra el hilo automáticamente,... Cliente Amazon



Crea las manualidades más profesionales con Singer Heavy Duty

Damos un paso más dentro de las máquinas de coser Singer para analizar uno de sus modelos más premium. Se trata de la Singer Heavy Duty 4432: una potentísima máquina con la que podrás hacer realidad tus proyectos más exigentes.

Esta máquina de coser permite realizar 32 puntadas (18 de ellas decorativas) e incluye un ojalador de un solo paso. Lo que más destaca de ella es su enorme velocidad (1100 PPM), la cual la sitúa al nivel de las máquinas profesionales. Imagina por un momento las posibilidades creativas que te puede brindar para realizar todo tipo de manualidades.

A pesar de ser una máquina de coser muy potente y versátil, la Singer Heavy Duty destaca por su facilidad de uso, de modo que resulta perfectamente accesible para principiantes. Sin lugar a dudas, se trata de una de esas máquinas capaces de acompañarte durante todo tu proceso de aprendizaje.

