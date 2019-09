Consigue tu proyector de cine en casa: ofertas, opiniones y mejores modelos

Ya tengo bastante experiencia con proyectores y viendo la diferencia de precio entre uno de estos y una pantalla de TV, le sigo viendo beneficios a un buen proyector, en este caso lo voy a usar para jugar a la consola en casa de mis amigos, por lo que buscaba uno ligero y fácil de transportar. Me fije en el modelo por su tamaño y destaco que es bastante ligero y fácil de transportar en la mochila. Es muy cómodo ya que trae conector HDMI, por lo que solo tienes que enchufar la consola y a la alimentación y podemos viciar a lo que nos apetezca. Se ve bastante bien y el ruido que genera no es problema. Lo más cómodo es estar en una habitación a oscuras y si tienes una pantalla blanca (las tienes enrollables bastante baratas) pues consigues un poco más de calidad en la imagen. A partir de ahora los findes lluviosos ya no son un problema