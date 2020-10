¡Aún es Prime Day! Aprovecha las mejores ofertas del día

Quizá no vivas en este planeta y no te has enterado todavía que el Amazon Prime Day comenzó ayer. Todo un universo de ofertas especiales y exclusivas para miembros del programa de usuarios Prime de Amazon.

Descuentos de hasta el 50% en una amplísima gama de productos estrella de categorías tan diversas como informática, smartphones, hogar y cocina, o artículos deportivos.

Si ayer no tuviste ni un minuto para darte una vuelta y bucear entre todas las secciones, no te preocupes. Todavía estás a tiempo. Tienes hasta las 12 de la noche de hoy para ahorrar en esos productos que siempre has querido tener.

Y para que vayas a tiro hecho, te traemos las mejores ofertas entre la selección de los más vendidos y deseados que Amazon pone a tu disposición en el Prime Day. ¡Empezamos!

Dispositivos Amazon

Tanto si eres fan de Amazon como si no, invertir en dispositivos inteligentes para tu hogar siempre es una buena idea. Comodidad y conectividad para hacerte la vida más fácil. Y más ahora, que pasamos tanto tiempo en casa y cualquier aliciente es un punto de diversión adicional. Revisa esta lista, y aprovecha la oportunidad.

Kindle con luz frontal integrada por 59,99€ (33% de descuento) : El mejor dispositivo de lectura a un precio increíble. Sin reflejos, y sin molestar a nadie gracias a su luz integrada.

: El mejor dispositivo de lectura a un precio increíble. Sin reflejos, y sin molestar a nadie gracias a su luz integrada. Kindle Unlimited totalmente gratis durante 3 meses : más de 1 millón de títulos en cualquiera de tus dispositivos kindle.

: más de 1 millón de títulos en cualquiera de tus dispositivos kindle. Altavoz Inteligente Echo Dot de tercera generación por 19,99€ (67% de descuento) : tu acceso al universo de Alexa en cualquier habitación. Disfruta de todas las posibilidades del mejor asistente de voz del mercado.

: tu acceso al universo de Alexa en cualquier habitación. Disfruta de todas las posibilidades del mejor asistente de voz del mercado. Y si prefieres pantalla integrada para usarlo como despertador, herramienta de videoconferencia, navegador de internet, pantalla integrada con tus sistemas de seguridad, o disfrutar de Prime Video, lo que buscas es el Echo Show 5, con un precio final de 44,99€ (50% de descuento).

Smartphones

Hora de cambiar tu smartphone. Si tienes ganas de hacer las mejores fotos, poder jugar a los mejores videojuegos, y disfrutar de tus vídeos con las mejores pantallas del mercado, no te pierdas las ofertas en smartphones Samsung, Xiaomi, o incluso Apple. Recuerda que se acaban al final del día.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G : el dispositivo con 5G más barato y fiable del mercado. NFC, pantalla AMOLED y cuatro objetivos de cámara por tan solo 299,00€ (9% de descuento) .

: el dispositivo con 5G más barato y fiable del mercado. NFC, pantalla AMOLED y cuatro objetivos de cámara por tan solo . Xiaomi Mi 10T Pro Pack : el smartphone más novedoso de Xiaomi y un Scooter eléctrico essential por 599,00€ (33% de descuento).

: el smartphone más novedoso de Xiaomi y un Scooter eléctrico essential por Apple iPhone 11 Pro 256GB : gracias al programa de reacondicionados de Amazon puedes disfrutar de todo un iPhone 11 Pro con total garantía por 865,00€ (4% de descuento) .

: gracias al programa de reacondicionados de Amazon puedes disfrutar de todo un iPhone 11 Pro con total garantía por . Si prefieres los smartphones Samsung, solamente hoy tienes gran parte de la gama con rebajas. Por ejemplo, el Samsung S10+ puede ser tuyo por 499,00€ (22% de descuento).

Y si andas buscando otras ofertas con la mejor relación calidad precio, puedes encontrar Doogee, smartphones Honor y otras ofertas de Xiaomi a precios rebajadísimos.

Robots aspiradores

Si estás harto de barrer los pelos de tu mascota, o si lo que quieres es pasar más tiempo de calidad en casa, contar con la ayuda de un robot aspirador es lo que andas buscando.

Solamente hoy tienes los mejores robots aspiradores Cecotec a un precio especial, con ofertas a partir de 149€. Puedes llevarte a casa el Conga 5490 con todos sus accesorios , mando a distancia, cepillo especial para mascota y con tecnología láser por 398,99€ (39% de descuento) .

, mando a distancia, cepillo especial para mascota y con tecnología láser por . Si eres fiel a Roomba, tu mejor opción es el iRobot Roomba 692 por 199,00€ (50% de descuento). Limpieza en 3 fases para alfombras y suelos a un precio inmejorable.

Informática y accesorios gaming

Ahora te costará mucho menos emular a G2 y al resto de equipos estrella del Worlds 2020 con las ofertas en ordenadores y accesorios gaming:

MSI GF65 Thin 102DR : ordenador portátil para los gamers más exigentes. 15,6 pulgadas de pantalla, Nvidia GTX1660ti de 6GB y 16GB de memoria RAM por 999,99€ (22% de descuento) .

: ordenador portátil para los gamers más exigentes. 15,6 pulgadas de pantalla, Nvidia GTX1660ti de 6GB y 16GB de memoria RAM por . Lenovo Legion Y540 : portátil con procesador intelcore i7, Nvidia RTX2060 de 6 GB por 999,99€ (23% de descuento) .

: portátil con procesador intelcore i7, Nvidia RTX2060 de 6 GB por . Logitech G402 Hyperion Fury , ratón con cable para no perder nada de velocidad, y 8 botones programables por 24,90€ (58% de descuento) . Compatible con PC y Mac.

, ratón con cable para no perder nada de velocidad, y 8 botones programables por . Compatible con PC y Mac. SteelSeries Arctis 1 Wireles, uno de los auriculares inalámbricos compatible con todos los sitemas (PC, PS4, Nintendo Switch), por tan solo 89,99€ (25% de descuento).

Relojes deportivos

Ya no tienes excusa para mejorar tu rendimiento, sea cual sea tu deporte. Escoge entre FitBit, Garmin, Polar o Suunto. Enorme la gama de relojes deportivos inteligentes que Amazon te trae con ofertas exclusivas.

Garmin 735XT Forerunner GPS multideporte. Uno de los mejores relojes en relación calidad precio con la fiabilidad de Garmin, por 169,95€ (43% de descuento) .

GPS multideporte. Uno de los mejores relojes en relación calidad precio con la fiabilidad de Garmin, por . Fitbit Versa 2 , probablemente, uno de los relojes deportivos más bonitos del mercado por 149,95 (25% de descuento).

, probablemente, uno de los relojes deportivos más bonitos del mercado por Suunto 7 : la marca finlandesa te ofrece su modelo más avanzados y preciso del momento, a un precio de 389,95€ (17% de descuento) .

: la marca finlandesa te ofrece su modelo más avanzados y preciso del momento, a un precio de . Amazfit GTR 47mm: reloj deportivo elegante con todas las funcionalidades de un smartwatch de la mano de Amazon por 98,99€ (19% de descuento).

Fotografía y videocámaras

Si tu pasión es la fotografía, Amazon ha hecho una selección de réflex, objetivos, videocámaras, mochilas y otros accesorios.

Y no te olvides que tienes muchas más ofertas en moda, accesorios para el hogar, cocina, y muchas más categorías. Recuerda que solo tienes hasta las 12 de la noche de hoy 14 de octubre para disfrutar de todas estas ofertas y muchas más en el Amazon Prime Day. ¡Corre que se acaba!