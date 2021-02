Los amantes del cine y las series estamos de enhorabuena estos días. Por fin han llegado los Popcorn Days de Amazon, y vienen cargados de descuentos. ¡Es justo lo que necesitamos para llevar nuestras sesiones de peli y manta al siguiente nivel!

Los Popcorn Days de Amazon suponen una excelente oportunidad de hacernos con todo lo necesario para mejorar nuestra experiencia de cine en casa. Así, del 15 al 28 de febrero podremos conseguir a precios superrebajados todo tipo de productos relacionados con imagen y sonido o con la preparación de snacks.

El confinamiento nos enseñó la importancia de disponer de las mejores formas de entretenimiento en nuestra propia casa. ¿Por qué no aprovechas los Popcorn Days para equiparla como el mejor de los cines?

Si tú también quieres sacarle el máximo partido a los días de cine de Amazon, no te pierdas los productos que analizamos a continuación. Todos ellos tienen descuentos de hasta el 13 %. ¡Consíguelos antes de que se agoten!

Epson EH-TW7000: el proyector con mejor calidad de imagen

¿Estás buscando un proyector de calidad profesional? Entonces, el Epson EH-TW7000 es perfecto para ti. Sus soberbias especificaciones dan buena cuenta de que sus proyecciones son capaces de satisfacer a los gamers y cinéfilos más exigentes.

Este proyector de Epson llama la atención por su alto contraste (40 000:1) y por su rendimiento lumínico (3000 lúmenes). El resultado de ello son proyecciones con una nitidez y claridad incomparables. De hecho, resulta perfecto para reproducciones 4K y 3D.

Un funcionamiento silencioso y una amplia conectividad con todo tipo de dispositivos hacen de este proyector uno de los artículos más recomendables de los Popcorn Days de Amazon. Mención especial merece su capacidad de proyectar en pantallas de hasta 500”. Esto sí que es un cine en casa.

Epson EB-X05: un proyector de excelente relación calidad-precio

En Epson EB-X05 es un proyector que ofrece muy buenas prestaciones por un precio bastante asequible. Además, al igual que el modelo anterior, cuenta con una lámpara extremadamente duradera, capaz de funcionar durante 15 años.

Uno de los aspectos que más nos han gustado de este proyector es su gran potencia lumínica (3300 lúmenes). Gracias a ello, disfrutaremos de visionados perfectos incluso a plena luz del día. La intensidad cromática y la fluidez de la reproducción también resultan altamente satisfactorias.

Este proyector puede usarse con pantallas de hasta 300”. Además, cuenta con una relación de contraste lo bastante alta (15 000:1) como para mostrar los colores oscuros profundos y definidos.

Hisense UHD TV 2020 55AE7400F: un megatelevisor de última generación para exprimir al máximo el streaming

Este espectacular televisor Hisense de 55” es el artículo más rebajado en los Popcorn Days de los que aquí te presentamos. Es un Smart TV que cuenta con todos los avances precisos para llevar tus experiencias multimedia a lo más alto.

La exclusiva tecnología de este televisor permite mejorar automáticamente la calidad de las imágenes que ves en él. Además, su sistema Wide Color Gamut es capaz de ofrecer un asombroso nivel de realismo en los colores. Otro tanto cabe decir de su inmersiva reproducción del sonido.

El hecho de ser compatible con todos los formatos HDR, sus amplias opciones de conectividad, así como llevar Alexa integrado, brindan infinitas posibilidades de uso a este Smart TV. Merece la pena resaltar sus modos especiales para visualizar juegos y eventos deportivos.

Cafetera Bosch Tassimo My Way TAS6502: líder en valoraciones positivas

No hay nada mejor que acomodarte para ver tus series y películas favoritas mientras degustas una deliciosa bebida caliente. La Bosch Tassimo My Way se encarga de prepararla exactamente como a ti te gusta. ¡Es como tener a un experto barista a tu entera disposición!

Esta cafetera de cápsulas llama enseguida la atención por su elegante diseño. Además, tiene un depósito de gran capacidad (1,3 litros) y puede preparar muchos tipos de bebidas (té, latte macchiato, chocolate, capuchino, expreso, etc.). Por algo tiene una nota media de 4,7 sobre 5.

La cafetera Bosch Tassimo My Way destaca sobre otras por su tecnología Intellibrew: un innovador sistema que da a cada bebida un tratamiento exacto para proporcionarte la máxima calidad. Otro punto a su favor es la posibilidad de personalizar las bebidas a tu gusto (la máquina puede memorizar hasta cuatro perfiles distintos).

Pack Friends edición especial: uno de los packs de Blu-ray más vendidos de Amazon

Friends pertenece a ese selecto grupo de series que han marcado un hito en la historia de la pequeña pantalla. No en vano, esta ficción cuenta con innumerables galardones, entre los que destacan varios Emmys y un Globo de Oro. No es de extrañar que, aún hoy, tras 17 años desde que terminó, sigamos recordando con cariño a Rachel, Mónica, Chandler, Phoebe, Ross y Joey.

¿Te gustaría volver a disfrutar de la serie Friends? Entonces, no te puedes perder el cofre que reúne sus 10 temporadas en Blu-ray. Por si fuera poco, también contiene 4 horas de jugosos extras y una completa guía de episodios de calidad coleccionista. Sin duda, se trata de un auténtico lujazo para los fans de esta aclamada ficción noventera.

Pack Star Wars Blu-Ray: un objeto de culto para los warsies

Siguiendo con los packs de Blu-ray, no podemos olvidarnos de este cofre imprescindible para cualquier amante de las películas de Star Wars. Todas ellas han sido remasterizadas y cuentan con exclusivo contenido adicional (documentales, entrevistas, escenas eliminadas y extendidas, etc.).

Desde luego, no hay mejor forma de aprovechar los Amazon Popcorn Days que acompañar a personajes tan míticos como la Princesa Leia y Luke Skywalker en sus aventuras intergalácticas.

Este pack de películas de Star Wars está en el top 10 de cine de ciencia ficción más vendido de Amazon. En él encontrarás las 9 películas de la saga Skywalker, 9 discos de extras y una carta de agradecimiento escrita por el mismísimo Mark Hamill. Desde luego, se trata de una pieza de coleccionista que entusiasmara a cualquier fan de la obra de George Lucas.

