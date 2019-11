Ofertas Black Friday: el reloj de running que necesitas a un precio único

Soy corredor habitual y me muevo entre los 10 y 12 km en cada salida que hago. Necesitaba un pulsómetro que me diera información variada sobre la carrera y mi estado físico en tiempo real, pero tenía muchas dudas entre comprar el Polar 430 y el Garmin 235. Finalmente me decanté por Polar y creo que no me he equivocado.