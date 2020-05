Vuelta a la actividad: movilidad urbana para evitar transportes colectivos

Mientras no se encuentre una vacuna o un remedio al COVID-19 será necesario mantener una estrictas normas de distanciamiento físico. El Gobierno español, en sintonía con la mayoría de países afectados, acaba de decretar que el uso de mascarillas será obligatorio cuando se utilice el transporte público, algo que posiblemente seguirá siendo así cuando acaben las fases de la desescalada y dé comienzo la conocida como “nueva normalidad”. Los parámetros de la movilidad urbana han cambiado diametralmente.

No hay que olvidar que el uso de mascarillas evita que la persona infectada de coronavirus pueda contagiar a otros, pero no que otras personas puedan infectarnos. Es por esto que el uso del transporte público debería quedar restringido a casos en los que no quepa otra posibilidad.

La mejor opción en estas circunstancias es desplazarse en vehículos privados. Esto provocará, sin duda, grandes atascos en las grandes urbes. Por eso, una de las mejores formas de evitarlos será apostar por el uso de la bicicleta y el patinete eléctrico, algo que también agradecerá el medio ambiente. A continuación, te mostramos algunos de los modelos más interesantes que puedes encontrar en el mercado.

Desplázate en bicicleta

El único dato positivo dentro de la terrible tragedia que estamos sufriendo a causa de la pandemia mundial de coronavirus es el descenso de la polución ambiental que ha provocado el parón de la actividad económica. A esto se le une que después de muchos años de consejos gubernamentales acerca de la conveniencia de utilizar el transporte público, este sea actualmente el menos indicado para poder mantener en necesario distanciamiento social.

Por este motivo cada vez son más las voces que plantean el uso de la bicicleta como mejor opción para la movilidad urbana. Además de evitar los previsibles atascos, su uso contribuye a la adopción de un estilo de vida saludable, en un momento en el que la salud ha cobrado una especial relevancia.

Puedes elegir la clásica bicicleta, una bicicleta plegable o una bicicleta eléctrica, esta última especialmente indicada para ciudades con grandes cuestas cuyo desnivel sea excesivo para el usuario.

La bicicleta Fixie urbana de Moma Bikes es una de las mejores para circular por ciudad. Cuenta con un cuadro Hi-ten, unas llantas de aluminio con pared doble, frenos traseros y delanteros y bielas y tija de aluminio. Muy segura, tiene un piñón single-speed o libre en un lado y un piñón fijo al otro.

Una estilosa bicicleta, llamativa y elegante, que se adapta a usuarios de diferente envergadura, contando con tallas M-L (entre 1,60 y 1,75 metros) y L-XL (entre 1,76 y 1,95 metros).

La bici viene desmontada. Todo muy bien explicado, muy fácil de montar y no requiere ningún material técnico, tarde menos de 15 minutos en tener la bici lista. Estoy muy contento con la bici, viene con ruedas de perfil de 35 muy buenas para ciudad. Cliente Amazon

Para quienes no tengan excesivo espacio en casa, la mejor opción es la bicicleta plegable 20” Goteborg de AFX, con componentes Shimano de alta calidad, un cuadro de aluminio y pedales plegables. Sus dimensiones plegada son de 90 x 40 x 65 centímetros, lo que te permitirá guardarla en cualquier sitio.

Para quienes no tengan aún la suficiente forma física como para enfrentase a las empinadas calles de su ciudad, la bicicleta eléctrica urbana Hamburg de NCM le hará el mejor de los servicios.

Bicicleta eléctrica perfectamente válida para el día a día o para largas excursiones, tiene una estructura de aluminio y un manillar ajustable que la hacen adecuada para todo tipo de ciclistas y de posiciones de conducción.

Su motor de 250 W Bafang tiene una gran durabilidad y rendimiento, llegando a alcanzar los 25 km/h. Su batería es de iones de litio y es muy potente, guardada ingeniosamente en la parte inferior del portaequipajes. Alcanza hasta los 90 kilómetros.

El cambio Shimano es de 7 marchas, adecuadas para cualquier clase de ruta. Su sillín de gel es pura comodidad que te permiten recorrer largas distancias sin molestias, mientras que los golpes de la carretera son perfectamente absorbidos por su horquilla de suspensión. Su iluminación es Spann.

Esta clásica y funcional bicicleta eléctrica se adapta a cualquier situación y a cualquier vestimenta. Una de las grandes apuestas para los tiempos que se avecinan.

Excelente bicicleta. Montaje fácil, aunque hay que ajustar bien los tornillos especialmente los del pedalier, para evitar ruidos al pedalear. Cliente Amazon

Patinetes eléctricos para mayor rapidez

Los patinetes eléctricos ya se estaban convirtiendo en los reyes de las ciudades mucho antes de que esta terrible pandemia nos asolara. En la actualidad, y en previsión al estilo de vida que nos va a traer la nueva normalidad, todo parece indicar que el reinado de los patinetes eléctricos no ha hecho más que empezar.

Las ventas de estas estrellas de la movilidad urbana han experimentado un enorme crecimiento durante el confinamiento (lógicamente online), tendencia que parece que no va a parar.

Los patinetes eléctricos son un método de transporte barato y sostenible, ideal para ir a la oficina o a la universidad, para ir de compras o a hacer algún recado o, simplemente, para que el aire te dé de cara y puedas despejar la mente. Y todo ello pudiendo evitar atascos y las indeseadas aglomeraciones.

Entre los numerosos modelos que puedes encontrar en Amazon destaca el patinete eléctrico S2 Hiboy, con un alcance de 25 km y una velocidad máxima de 30 km/h, este pequeño scooter plegable y portátil es toda una delicia para la movilidad urbana.

Es muy estable para viajar, con mucha suavidad en los giros y en los aceleramientos, y muy seguro con su sistema de doble freno.

La app Hiboy te permite conectar y bloquear el patinete eléctrico mediante Bluetooth, además de poder visionar diferentes estadísticas de su funcionamiento, como la carga de su batería. Funciona con móviles inteligentes Android e iPhone.

Su pequeño tamaño y su portabilidad te permitirá plegarlo con facilidad en maleteros o en otros sitios con poco espacio.

Es bastante seguro. Puedo decir que general está muy bien. Lo utilizo para ir a trabajar, en el centro de la ciudad. Cliente Amazon

Otro interesante modelo es el patinete eléctrico plegable Xiaomi Mi Scooter, con una velocidad punta de 25 km/h y un alcance de 30 kilómetros.

De uso fácil e intuitivo, cuenta con un seguro sistema de frenado doble y una luces de freno que sirven de advertencia a vehículos y peatones.

Su batería tiene una gestión inteligente que avisa de su estado y que comunica cualquier tipo de problema.

La movilidad urbana va a sufrir uno de los cambios más drásticos y repentinos desde hace décadas, y es necesario estar preparados para lo que será nuestro nuevo modus vivendi. Bicicletas y patinetes eléctricos serán una parte fundamental del nuevo mundo.