Las ventajas de un micrófono condensador para tus grabaciones

El micrófono condensador ha estado considerado como una de las mejores herramientas de grabación de sonido debido a su alta sensibilidad y su buena respuesta en frecuencias altas si lo comparamos con los tradicionales micrófonos dinámicos. Utilizados usualmente en estudios de grabación destinados al doblaje o a la música, entre otras actividades, este tipo de micro recoge con alta precisión todo tipo de sonidos, de manera que hay que ser muy cuidadosos con las grabaciones que queramos realizar.

Hoy en día, el micrófono condensador no solamente lo encontramos en estudios de grabación profesionales y musicales, sino también en hogares de usuarios de todo el mundo que buscan obtener una mejor calidad de sonido tanto en grabaciones musicales como en conversaciones con amigos en partidas gaming.

No descuides la calidad de tus grabaciones e instala en tu estudio o en casa un micrófono USB de condensador, uno de los mejores modelos de micrófono de Amazon:

Lo compré siguiendo las buenas opiniones de los demás y debo decir que tenían razón. Uso Premiere y Audition para editar audio. Y tengo buenos auriculares y altavoces. Lo hemos comprado para hacer podcasts y la calidad es más que aceptable. Cliente Amazon

TONOR - Micrófono de condensador USB con patrón polar cardioide

El micrófono de condensador de la marca TONOR es uno de esos periféricos para ordenador de los de “conectar y usar”, es decir, no requiere de instalación previa. Gracias a su función “plug and play”, la comodidad de este micrófono es muy superior a la de otros modelos, pues nos facilita mucho más la grabación de todo tipo de sonidos, temas musicales, podcasts, videos, chats in game, videollamadas y otras actividades en la red.

Las características de este micrófono condensador son las siguientes: el micrófono está equipado con un diafragma de 16 mm, alojando una frecuencia de respuesta amplia que va desde los 20 Hz a los 20 kHz y un set de chips de sonido de calidad profesional. En concreto, este modelo Q19 combina a la perfección calidad, claridad, alta capacidad SPL y un rango dinámico extendido. La cápsula de su condensador cardioide captura todo el sonido de una manera precisa a la vez que cancela el ruido de nuestro entorno, de manera que es un dispositivo perfecto para grabar y comunicarse en cualquier situación.

Su puesta en funcionamiento destaca por su sencillez, y es que, es tan fácil como ajustarlo a nuestra mesa y conectarlo al puerto USB de nuestro ordenador para empezar a disfrutar de excelentes sonidos en cualquiera de las grabaciones. El micrófono incluye un botón de volumen con el que ajustar un mayor o menor rango de sonido y una “función off” para apagarlo presionando durante 3 segundos.

Otra característica fundamental en esta clase de micrófonos es su soporte de brazo, un accesorio duradero y resistente que mejorará el resultado de nuestras grabaciones ofreciéndonos una mayor comodidad. Robustez y extensión vertical de hasta 70 cm y un amplísimo rango de movimiento con este soporte en forma de tijera.

Además del micrófono principal, el set de este completísimo micrófono de condensador se compone de los siguientes accesorios: una montura metálica, una abrazadera de montaje, filtro antipop, una cubierta de espuma para micro, un soporte de brazo en forma de tijera con suspensión adaptable, cable USB de 1,8 m y manual de instrucciones.

Grabar música, videos, podcasts, transmitir tus juegos en directo y chatear o hacer videollamadas con tus amigos bajo una excelente calidad de sonido será más fácil que nunca.

