Las mejores zapatillas de niño para este verano

Buena compra.Los compré como calzado escolar porque no le aguantaron los que le compré en septiembre y como hacía ya un poco de calor, no quería unos de invierno. La verdad, me parecen geniales, los he metido incluso en la lavadora y han salido perfectos.Cómodos, flexibles y ligeros, con puntera reforzada y mi hijo de 4 años encantado.