Los mejores tocadiscos: alta fidelidad y diseño vintage para tu hogar

La vuelta al mercado de los discos de vinilo en los últimos años ha conseguido que los tocadiscos vuelvan a ser todo un referente en cuanto a reproducción musical. Ya sea por querer rememorar los años dorados de la música o por querer volver a sentir su inconfundible y atractivo sonido, cada vez es más común encontrar en el mercado tocadiscos vintage, los cuales son capaces de transportarnos a épocas pasadas o de hacernos disfrutar de los últimos temas del momento.

Si eres de los que quiere volver a subirse al carro de esta atractiva y nostálgica moda, no te pierdas estos modelos de tocadiscos disponibles en Amazon:

Victrola - Suitcase Tocadiscos en maleta Vintage

Déjate atrapar por el inconfundible sonido de los discos de vinilo con este tocadiscos portátil en maleta. Además de disponer de varias funciones, entre las que destaca la opción de reproducción inalámbrica por Bluetooth desde otro dispositivo, el conector auxiliar Jack 3,5 mm, o la correa de transmisión con 3 velocidades (33 1/3, 45, 78 RPM), encontramos un diseño muy fácil de transportar a cualquier lugar mediante su asa superior. Cuenta con 2 altavoces estéreo para ofrecernos una mayor calidad de sonido que nada tendrá que envidiar a la de los primeros modelos de tocadiscos.

Este tocadiscos ha sido una sorpresa. Además de ser muy bonito, se escucha genial. Simplemente con los altavoces que lleva incorporados el sonido está muy bien. El diseño que tiene es muy original, compacto y fácil de transportar. Cliente Amazon

Viflykoo - Tocadiscos de Vinilo 3 velocidades

Para disfrutar de la mejor música no es necesario volver al pasado. Con el modelo de tocadiscos Viflykoo podrás seguir escuchando los temas clásicos y actuales de la música en versión vintage. Conecta cualquier fuente de audio mediante la entrada auxiliar 3,5 mm, conecta tus auriculares para una reproducción más privada y personal, o conecta a través de RCA unos buenos amplificadores para compartir con tu familia y amigas los mejores temas del momento. Incluye entrada USB para conectar nuestra música favorita. Además de 2 altavoces estéreo, el tocadiscos de vinilo Viflykoo es capaz de grabar audio en formato MP3.

Además de tener buenos materiales (madera), tiene muy buenos acabados y fabricación, sus 2 altavoces dan la potencia suficiente para escuchar un vinilo con toda su esencia. Le he conectado también una barra de sonido, para cuando necesito un sonido más extremo, por ejemplo, cuando conecto mi móvil por bluetooth al tocadiscos y quiero escuchar otro tipo de música. También va genial al conectarle un USB. Cuando se cierra, queda un maletín que pesa poquísimo para transportarlo, se proporciona ya con su aguja con protector, adaptador para vinilos pequeños y su adaptador de corriente. Se puede grabar vinilos en MP3 en un USB. Es un tocadiscos muy bonito, completo y barato. Cliente Amazon

1 BY ONE - Tocadiscos estéreo de 3 velocidades con Altavoces

Con tan solo 2,28 kg de peso, este tocadiscos de 3 velocidades y altavoces incorporados de la marca 1 BY ONE no puede faltar en ninguna fiesta. Coloca tu disco de vinilo en el plato giratorio y rememora los inicios del tocadiscos en los años 30 y 40. Incluye una aguja de larga duración, la cual podremos encontrar repuesto muy fácilmente. Además, este modelo de tocadiscos es capaz de grabar nuestros audios en MP3 para así poder reproducirlos en todo tipo de dispositivos.

Lo compre para mi madre que echa de menos poner sus viejos discos y la compra no puede ser mejor. Los mandos se ven un poco endebles pero cuando empiezas a usarlos responden muy bien. Es muy muy sencillo de usar y muy estetico. Cliente Amazon

Miric - Tocadiscos de Vinilo con 2 Altavoces

El tocadiscos Miric cuenta con un diseño vintage capaz de atraer todas las miradas. Además de ser compatible tanto con la reproducción por Bluetooth como con la de discos de vinilo, dispone de una función de sincronización. Elige el tamaño de apertura de sus 2 altavoces y consigue una calidad de audio más clara y nítida. Cuenta con conexiones RCA/AUX/USB/SD, brazo de elevación automático y 3 velocidades de reproducción (33/45/78 RPM).

Tenía ganas de un Tocadiscos con aires vintage, pero que tuviera todas las ventajas que nos ofrece la tecnología moderna. Quería que fuera bonito, recogido y que me lo pudiera llevar de un lugar a otro sin problemas. Cliente Amazon

