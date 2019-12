Los tres mejores patinetes eléctricos para regalar esta Navidad

Mi novia iba en trabajo en patinete y al verlo me decidí a comprar uno por la comodidad y el ahorro que supone en transportes cortos. Me decidí por este por el diseño y el precio y no puedo estar más contento, el patinete está muy bien construido, se ve muy robusto y no emite ningún ruido aunque pases por baches o tierra con él. La potencia es más que suficiente, va muy rápido y sube las cuestas sin problema, peso cerca de 70kg y va como la seda. Además la luz que emite está bastante bien de noche, y al frenar parpadea la trasera. El frenado está muy bien también, en caso de necesitarlo al ser de disco puede parar en seco.