Las mejores ofertas en tablets de Huawei, Samsung, Lenovo y más

Estaba dispuesto a comprar un Chromebook de 10”. Quería algo pequeño, para un uso principalmente ofimático, ver contenido multimedia y poco más. Después de ver los precios de estos, me plantee hacer lo mismo pero con una tablet, ya que los precios son inferiores a los Chromebook. Adquirí esta tablet de Huawei con teclado y raton bluethoot aparte, y realmente estoy encantado. Va muy fluida, no tiene nada que envidiar a un Chromebook de 10", con la ventaja que tienes multitud de aplicaciones de la Play store para instalar. Los niños desde el primer día se manejaban perfectamente, y para mi uso ofimático es perfecta. Al tener el teclado separado es muy cómodo, ya que te puedes distanciar de la pantalla. Con lo que llevo con ella estoy encantado. Totalmente recomendable comprar funda para soportarla mientras se usa. Las imágenes se ven perfectas en la pantalla. Se nota muy fluida, de momento, espero que con el tiempo no empeore.