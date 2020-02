Las mejores ofertas de la Gaming Week de Amazon

Es una pasada, entre juegos propios, juegos del game pass y retrocompatibles del gold ya no me quedaba espacio en el disco duro de mi Xbox One X pero ahora tengo de más y de sobra, además es tan sencillo como conectar el disco duro a la consola, se formatea automáticamente y a partir de ahí ya podemos empezar a pasar nuestros juegos y partidas a él y empezar a jugar, estoy encantado.