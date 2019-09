Los mejores móviles libres por menos de 100 euros

Buscaba un terminal de gama media con una gran pantalla para mi madre que no ve muy bien y ha cumplido con creces. A destacar el pantallón que tiene con una buena resolución, los vídeos de YouTube los reproduce en HD a 720p, algo que no me esperaba por el precio que tiene, las fotos son muy buenas con muchísima nitidez, al igual que los videos. La batería un punto a destacar, después de dos días de uso, que normalmente se le da más caña para instalar todas las cosas, aún le queda batería para echar el segundo día completo, cuando le de uso mi madre seguro que le va a durar 3 o 4 días ya que ella solo lo usa para WhatsApp y hacerle a los nietos fotos. El móvil viene con funda y cristal templado puesto, que no me lo esperaba. Por último, el móvil pesa un poco pero también en comprensible por el tamaño de la batería, pero te acostumbras rápido.