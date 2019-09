Las mejores mochilas tácticas e impermeables de la temporada

Excelente, muy satisfecho con la compra. Me desplazo cada día en moto para ir a trabajar y necesito una mochila grande. Llevo varias semanas buscando una mochila grande, impermeable, resistente, bonita y que tenga los tirantes lo suficientemente largos para ponérmela y quitármela fácilmente con la chaqueta y las protecciones. Esta es la mejor que he encontrado dentro de esta gama de precios. Las costuras son fuerte, las cremalleras van suaves, tiene muchísimos compartimientos, es muy cómoda a la espalda cuando te pones el cierre de la cintura y el pecho, queda pegado a la espalda y no molesta cuando voy por autopista. Muy recomendable, si no quieres gastarte mucho más dinero en una mochila de marca reconocida.