Las mejores cámaras de seguridad sin cables que tú mismo puedes instalar

A pesar de haber sido fundada en 2014 como una división de Netgear, la compañía estadounidense Arlo, dedicada en solitario desde 2018 a la fabricación de videocámaras inalámbricas, ofrece a todos sus clientes una amplia variedad de cámaras de vigilancia y sistemas de seguridad que destacan por un excelente rendimiento, una envidiable tecnología y una insuperable relación calidad-precio.

Mantén tu casa o tu negocio siempre videovigilado con algunas de las mejores cámaras de seguridad Arlo:

A pesar de requerir para su funcionamiento su estación base de control, este modelo de cámara Arlo es compacto y 100% libre de cables. Muy fácil e intuitiva de utilizar, dispone de visión diurna y nocturna a una resolución HD de 720p. Captura toda la actividad que ocurra tanto en el interior como en el exterior de tu casa por medio de su sensor de movimiento y almacena los videos de forma gratuita en la nube Arlo. En oferta por 99,99 euros.

Arlo Go es el modelo de cámara de seguridad que estabas buscando. Totalmente funcional en el área de cobertura nacional Arlo, es compatible con 3G/4G. Vigila tu hogar o tu local en 360º de una forma fácil y segura con resolución HD, detección de movimiento y grabación bidireccional. Ademas, todas las grabaciones quedarán guardadas en la nube o en la tarjeta SD. Arlo Go es totalmente compatible con Alexa. Aprovéchate de su oferta a un precio de 299,99 euros.

Esta cámara de vigilancia adicional Arlo Pro es diferente a los demás modelos, ya que nos proporciona una visión única desde cualquier ángulo o posición (interiores, exteriores, meteorología adversa, etc.) Cuenta también con una potente sirena de 100 decibelios, gran angular de 130º, audio bidireccional y carga rápida de su batería (incluye 2). No habrá detalle que se te escape por tan solo 146,27 euros.

Funciona a la perfección. Si lo programas bien tarda mas de un mes en necesitar recargar batería. Te avisa al móvil con movimiento o sonido, Puedes hablar a través de la cámara. Te graba perfectamente cuando detecta un incidente, incluso con visión nocturna. La base tiene una alarma sonora que puedes activar desde el móvil o tablet. Posibilidad de ampliación a más cámaras. Cámaras pequeñas y fácilmente ocultables. Estoy muy contento con la compra, lo tengo desde este verano (fue de segunda mano con un ahorro considerable) y va de maravilla. Me ha grabado hasta una avispa curiosa que se acercó a la cámara.

Si quieres conseguir la seguridad y la tranquilidad que buscas en tu hogar o en tu negocio, este sistema inteligente de seguridad con 4 cámaras de vigilancia es tu opción ideal. Graba de noche y de día todo lo que ocurra a tu alrededor y guárdalo directamente en la nube Arlo, desde la que tendrás acceso desde cualquier dispositivo. 100% libre de cables, las 4 cámaras cuentan con detección de movimiento y graban en HD 720p. Hazte con el kit a un precio rebajado de 399,99 euros.

Durante mucho tiempo he estado buscando unas cámaras que cumpliesen con lo que estas hacen:

- No necesita instalación (cables). Simplemente haces un agujerito con la broca del 5, pones un taco y un tornillito, y ya está

- La aplicación no puede ser más simple. La abres, y ella sola te ve todo lo que has instalado y no tienes que hacer nada practicamente. Hasta el más torpe la puede instalar/usar