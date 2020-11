Las mejores cámaras para un resultado profesional a menor precio en Amazon

Con la llegada de las redes sociales y las videollamadas cada vez tenemos más posibilidades de compartir nuestras creaciones. Por eso, lo mejor que puedes hacer para destacar es equiparte con una cámara de vídeo o de fotos profesional.

Cada vez estamos más saturados de contenidos audiovisuales, por lo que nos hemos vuelto tremendamente exigentes con la calidad de los mismos. Así, si quieres ganar popularidad en YouTube o Instagram, no te queda otra que usar las mejores herramientas. Cualquier Influencer lo sabe y ahora tú también.

MELCAM UHD 2.7 K: graba vídeo como todo un profesional

Entra en Youtube por la puerta grande con esta cámara de vídeo profesional con doble batería. Todo en ella nos recuerda a los equipos con los que se graban los programas de televisión: desde su micrófono con capucha hasta sus múltiples funciones. El control de la misma nos ha parecido muy sencillo e intuitivo gracias a su mando a distancia y a su pantalla táctil IPS de 3”.

Lo que más nos gusta de esta videocámara es su gran calidad de imagen, ya que es capaz de grabar vídeo a 2.7 K y 30 fps o hacer fotografías a 36 MP. Ello se ve reforzado no solo por su sensor de imagen CMOS, sino también por su excelente estabilizador de mano.

Otro punto fuerte de esta cámara de vídeo son sus numerosas funciones multimedia, gracias a las cuales tendrás numerosas posibilidades creativas. Con ella entre tus manos podrás hacer grabaciones nocturnas, filmaciones a cámara lenta, timelapses, embellecimiento facial y muchas cosas más. Nos ha parecido especialmente práctica la opción de pausar las grabaciones, ya que agiliza mucho la fase de postproducción.

MELCAM DC301: una pequeña gran cámara de vídeo

Esta cámara de vídeo comparte muchas características con el modelo anterior (rango de visualización de hasta 178º, 36 MP, zoom digital de 16X, doble batería, etc.). Tanto sus formas de control (pantalla táctil y control remoto) como sus funciones también son idénticas.

Las principales diferencias entre ambos modelos son que la DC301 es más compacta y ligera (cabe en la palma de la mano). No obstante, no reúne prestaciones tan profesionales como la anterior, ya que graba vídeo a 1080p (no a 2.7 K) y tampoco incluye el micrófono con capucha.

Es una cámara muy ligera. Se usa con una mano de manera muy cómoda y trae una funda muy práctica que puedes llevar en el cinturón. Cliente Amazon

NIKON D610: una cámara de fotos réflex con una relación calidad-precio irresistible

Esta cámara de fotos Nikon tiene todo lo necesario para cumplir las expectativas de los usuarios más exigentes. Su sensor CMOS de formato FX brinda unas capturas con una envidiable resolución de 24.3 MP y es capaz de grabar vídeos en HDR. En consecuencia, obtendrás imágenes increíblemente definidas en todo tipo de enfoques.

Uno de los aspectos más destacables de esta cámara réflex es su modo de disparo en ráfaga silenciosoa 6 fps. Si a ello le unimos su buen rendimiento en malas condiciones lumínicas, tenemos como resultado un modelo ideal para fotografiar escenas de la vida salvaje. Ello se debe a que funcionamiento discreto y su rápida respuesta permiten tomar las instantáneas de forma totalmente inadvertida.

