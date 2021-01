Los mejores auriculares inalámbricos para hacer deporte en el exterior

¿Ponerte en forma es uno de tus propósitos de Año Nuevo? En ese caso, la mejor forma de crear el hábito es convertir el ejercicio en una actividad lo más placentera posible. Unos auriculares Bluetooth para deporte te vendrán genial para hacer de tus entrenamientos un verdadero placer.

¿Quieres saber cuáles son los mejores auriculares Bluetooth para deporte? Entonces no te pierdas la selección que te hemos preparado. Todos ellos cuentan con micrófono, son resistentes al agua y tienen reducción de ruido.

Jaybird Run EMEA 4PK: los auriculares Bluetooth para deporte con mejor relación calidad-precio

Estos auriculares deportivos llaman la atención por su ergonomía y pequeño tamaño. De hecho, se adaptan de forma muy confortable a todo tipo de orejas y resultan extremadamente ligeros (16 gramos).

Uno de los aspectos más destacables de los Jaybird Run EMEA 4PK es la posibilidad de configurar su ecualizador a través del smartphone. Ello nos permite adaptarlos a cada género musical y a nuestros propios gustos. De hecho, su gran calidad sonora es uno de los puntos fuertes de estos auriculares inalámbricos.

La autonomía que presenta su batería (8 horas), unido a las ventajas propias de poseer un estuche cargador, nos ha parecido altamente satisfactoria. Mención especial merece su carga rápida gracias a la cual con solo 5 minutos tendremos para 1 hora de reproducción.

En definitiva, este modelo de Jaybird es uno de los mejores auriculares Bluetooth para deporte que hemos encontrado en Amazon. Su precio asequible, unido a su excelente sonido, los hacen altamente recomendables.

Desde que abres el paquete y ves esa presentación tan cuidada hasta el momento de sincronizarlos y empezar a usarlos todo es un lujazo. Los auriculares funcionan de maravilla, se enlazan con mi iphone perfectamente desde el primer intento y una vez que encuentras tu configuracion de almohadillas y sujecciones de pabellon veras que el sonido es espectacular. Cliente Amazon

Powerbeats 3: unos auriculares inalámbricos para deporte que harán las delicias de los melómanos más exigentes

Si estás buscando unos auriculares deportivos Bluetooth de carácter premium, no te puedes perder los Powerbeats 3. De hecho, este modelo de contorno de cuello incluye todo lo que cabe esperar de un gadget high class. Buena muestra de ello es su soberbia batería: 15 horas de funcionamiento ininterrumpido.

Lo primero que nos llama la atención de estos auriculares inalámbricos para deporte es la inclusión del chip H1 de Apple y de un avanzado acelerómetro para el reconocimiento de voz. Otro tanto cabe decir de su Bluetooth de clase 1, cuyo alcance y estabilidad es superior a la media.

Aunque se trata de un modelo de alta gama, entendemos que su elevado precio puede resultar un hándicap para algunos usuarios. Además el formato de cordón y el peso (260 gr) pueden resultar algo incómodos para la práctica del deporte.

Esta nueva versión de los Powerbeats es mucho mejor con diferencia a la anterior que tuve, duración 14 horas ininterrumpidas de escuchar música, 14 horas y sonido espectacular. Cliente Amazon

AfterShokz Trekz Titanium AS600CR: los auriculares deportivos inalámbricos más económicos

Estos auriculares de conducción ósea son perfectos para aquellos que no quieran gastar mucho en este tipo de gadget deportivo. El sonido no se escucha demasiado fuerte, ya que están pensados para cuidar al máximo la salud auditiva. Su nivel de nitidez y aislamiento es correcto, pero no llega al nivel de los dos modelos anteriores.

Casi tan ligeros como los Run EMEA 4PK de Jaybird (39 gr) y ligeramente más baratos, presentan menor autonomía (6 horas) que estos. Además, el hecho de ser de conducción ósea no los hace los más indicados para practicar ciertos deportes (como el running), ya que se mueven bastante.

