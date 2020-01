Los mejores auriculares Bluetooth para hacer deporte

En cuanto al diseño son perfectos pues llevan tres gomas de sujeción diferentes dependiendo del estilo que más te guste o mejor se ajusten a cada tipo de oreja. En mi caso me he decantado por los que se sujetan por la parte trasera, ya que suelo practicar running y son los que más seguridad me ofrecen. Además de cada modelo de soporte te vienen con dos colores diferentes, en negro y en amarillo chillón. A mí personalmente me han encantado, pues en ningún momento me he tenido que parar porque se me caian ni nada por el estilo, además no pesan prácticamente nada, con lo que se te puede llegar a olvidar que los llevas puestos.