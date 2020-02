Los mejores arrancadores de baterías del mercado

Tenía un fallo en el coche y en alguna ocasión me dejó sin batería, así que me decidí por este arrancador por la potencia y el precio. En mi caso lo necesitaba para un Ford Fiesta 1.6 de gasolina, y lo he tenido que usar una vez. Me lo arrancó sin problemas. Muy contento y sobretodo muy tranquilo llevando este arrancador en el maletero, ya que no ocupa nada. Ahora ya no me preocupa el quedarme sin batería con todos los problemas que eso puede conllevar. Es muy sencillo de utilizar, yo no tengo mucha idea y la verdad que me resultó facilísimo, y los materiales se ven de calidad y resistentes. Recomendable.