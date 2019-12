La mejor de las tablets baratas, solo en el Cyber Monday con un 27% de descuento

He comprado la tablet por recomendación de un familiar, que tenía la m89, sin pro, y me habló bastante bien de ella. Esta se supone que mejora algo las prestaciones del modelo anterior, aunque prácticamente son iguales. Vino muy bien embalada, rodeada de un plástico inflado que hace imposible que sufra daño alguno. El diseño es elegante y la imagen tiene gran calidad, con una resolución de 1535x2048. La duración de la batería es bastante buena y la calidad de las fotos es bastante aceptable, aunque no creo que que de mucho uso. Tiene bastante fluidez con 3 gb de ram y una buena capacidad con 32 gb de rom. La calidad del sonido es bastante aceptable y pienso que en general es un producto con buena calidad/precio. De momento bastante satisfecho.