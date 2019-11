¿Cuál es la mejor tablet para niños?

Me ha gustado mucho. La pantalla es de buena calidad, Va muy fluida, para jugar o ver videos, bastante capacidad para instalar multitud de aplicaciones de la Play store, y si se quiere mas con una SD va sobrado. Una tablet ligera que me satisface, con buenas prestaciones. La batería tiene una duración suficiente. La tablet viene con una funda para protegerla bastante chula, y la tabla en si es muy bonita, la camara es pasable. Tiene dos ranura para ponerle SIM, que viene muy bien para cuando nos vamos con la peque en el coche, le gusta ver YouTube. Me ha gustado mucho en general.