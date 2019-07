La mejor ropa de ciclismo para este verano

¿Qué hay mejor que un buen paseo en bici ahora que llega el buen tiempo? Hacerlo con un buen equipamiento, asi que he ido comprando poco a poco material, y ahora le tocaba a la ropa de verano. Destacar que el tallaje es perfecto, mido 1,85 y siempre uso una talla L y esta me queda que parece hecha a medida. Como se ve viene en una bolsa de plástico reutilizable. El pantalón tiene un refuerzo de gel que lo hace cómodo de llevar en la zona del sillín. A mí el diseño me encanta, pero eso ya es algo personal. La cremallera, costuras, etc parecen de calidad.