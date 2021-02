¿Sabías que este es el mejor momento para hacerte con los mejores ordenadores gaming? Durante una semana puedes conseguirlos con grandes descuentos en la Amazon Gaming Week. Nosotros, en tu lugar, no dejaríamos escapar esta oportunidad.

Todos los gamers esperamos con ansia la llegada de la Semana Gaming de Amazon debido a las jugosas ofertas que siempre trae consigo. Es fácil encontrar ordenadores y todo tipo de periféricos (teclados, micrófonos, auriculares, etc.) rebajados hasta un 47 %.

La Amazon Gaming Week 2021 comprende desde el 15 hasta el 21 de febrero y en ella se darán cita las marcas preferidas de los gamers. En particular, uno de los artículos más esperados son los ordenadores gaming de HP.

La marca estadounidense HP es famosa por vender equipos con excelente relación calidad-precio. Si a ello le unimos las ofertas de Amazon por tiempo limitado, podemos deducir fácilmente que tenemos todas las papeletas para conseguir ordenadores gaming baratos y de alto rendimiento.

Comprar ahora tu gaming PC también te permite beneficiarte de una promoción que te da 10 € en cheques regalo de Amazon contratando el seguro Yip Yop de Mapfre. Comprar tu equipo con descuento y asegurarlo nunca fue tan ventajoso.

A continuación te presentamos los mejores ordenadores gaming baratos de HP sin sistema operativo instalado. Todos ellos cuentan con pantalla Full HD, gráfica NVIDIA dedicada, teclado QWERTY español, procesador Intel Core i7, disco SSD y auriculares Bang & Olufsen. ¿Listo para elegir el tuyo?

HP OMEN 15-ek0006ns: uno de los ordenadores gaming más vendidos de HP

Si esto fuera un TOP, el HP OMEN 15-ek0006ns tendría muchos motivos para ocupar el primer puesto de nuestro análisis. De hecho, este equipo ofrece lo máximo en aspectos tan importantes como la memoria RAM (16 GB), la tarjeta gráfica (8 GB) o el disco duro (1 TB). Gracias a ello, este gaming PC todoterreno en cuanto a potencia se refiere llega a alcanzar velocidades de entre 2,6 y 5 GHz.

Otro aspecto sobresaliente de este ordenador para gaming es su soberbia pantalla. Y es que es la que presenta mayor velocidad de refresco de las que aquí analizamos: nada menos que 300 Hz. Su alto perfil queda confirmado por las innovaciones tecnológicas que se han incluido para llevar la experiencia visual al siguiente nivel (brillo de 300 nits, IPS, superficie antirreflejos, etc.).

COMPRAR

HP OMEN 15-ek0005ns: el gaming PC que va sobrado de RAM y de disco duro

Este PC gaming comparte muchas similitudes con el modelo anterior en lo que respecta a la memoria RAM y al disco duro. No obstante, resulta ligeramente inferior en cuanto a la potencia de la gráfica (6 GB). La velocidad de refresco de la pantalla también se ha reducido a 144 Hz (al igual que los demás equipos que analizaremos a continuación).

El OMEN 15-ek0005ns representa muy bien que, cuando se trata de ordenadores gaming HP, pagas exactamente por lo que tienes. Con el amplio catálogo de modelos disponibles, se tiene la sensación de que nos estamos llevando a casa un equipo configurado a la medida exacta de nuestras necesidades.

La conveniencia de elegir entre este gaming PC y el anterior depende de cuál sea tu nivel de exigencia como gamer. Ambos son excelentes ordenadores gaming, si bien el 15-ek0006ns estaría orientado a los jugadores más puristas en cuanto a calidad gráfica.

COMPRAR

HP OMEN 15-ek0015n: el ordenador gaming de 1000 € que supera nuestras expectativas

El HP OMEN 15-ek0015n nos demuestra que es posible conseguir un ordenador gaming de 1000 € dotado de un excelente rendimiento. No en vano, este equipo llama la atención por la versatilidad que le confieren sus equilibradas prestaciones, siendo apropiado para todo tipo de tareas.

Con la misma velocidad y memoria RAM que los ordenadores gaming anteriores, rebaja su gráfica a 4 GB y su espacio de almacenamiento a 512 GB. No obstante, coincide con ellos no solo en su estilizado diseño, sino también en su excelente calidad sonora. No esperábamos menos de la prestigiosa línea OMEN.

En definitiva, este modelo destaca por su excelente relación calidad-precio. No hemos de perder de vista su considerable potencia, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de un ordenador gaming de 1000 €.

COMPRAR

HP Pavilion Gaming 16-a0033ns: uno de los ordenadores gaming mejor valorados de HP

Entrando ya en la colección Pavilion Gaming, nos encontramos con uno de los equipos con mejores puntuaciones de esta marca estadounidense. La verdad es que no nos extraña, a la vista de sus prestaciones. Coincide con los ordenadores gaming anteriores en memoria RAM y velocidad, pero los supera en cuanto al tamaño de pantalla (16,1” en vez de 15,6”).

Los 512 GB de almacenamiento y la gráfica de 6 GB hacen de este gaming PC uno de los equipos más versátiles de HP. Merece la pena resaltar lo inmersiva que resulta su experiencia multimedia y su eficiente capacidad de refresco. No cabe duda de que se trata de un ordenador muy recomendable si estás buscando un equipo de gama media por un precio asequible.

COMPRAR

HP Pavilion Gaming 16-a0024ns: el PC gaming más barato

El HP Pavilion Gaming 16-a0024ns destaca sobre los equipos anteriores por ser el más económico y también el más ligero (pesa poco más de 3 kg). En consecuencia, se trata de una solución perfecta para aquellos que busquen ordenadores gaming baratos que puedan llevar cómodamente a todas partes.

Este modelo comparte con el anterior el gran tamaño de pantalla (una IPS de 16,1” con micro bordes) y la capacidad del disco duro. Los aspectos en los que se ha recortado son la memoria RAM (8 GB) y la tarjeta gráfica (4 GB), lo que redunda claramente en su ajustadísimo precio. Desde luego, tiene todo lo necesario para ser considerado como un buen ordenador gaming de gama media.

Este equipo está indicado para todos aquellos que, teniendo un presupuesto ajustado, necesiten un gaming PC solvente. También resultará perfecto para iniciarse como gamer o jugar con títulos que no sean demasiado exigentes a nivel gráfico.

COMPRAR