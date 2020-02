Las lámparas de pie con Wi-Fi que no pueden faltar en tu salón

Pues me ha gustado de momento todo y casi es más bonita que en la foto.Y es que me fije en ella por el diseño que a mi marido y a mí nos encantan este estilo de lampara, pero cuando vimos toda su funcionalidad nos terminamos por decidir no sin dudas de que quizás seria algo complicada, pero nada de eso es muy simple de manejar desde la aplicación.